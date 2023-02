Henry Martín ya está en la historia del América como el décimo máximo goleador después de haber desplazado a Gonzalo Farfán con los dos goles que anotó en la victoria contra el Atlético de San Luis en partido correspondiente a la séptima jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Ahora la meta de Henry Martín es seguir escalando posiciones en el top 10 de máximos goleadores del América y los jugadores más cercanos que tiene por delante son Carlos Hermosillo, Salvador Cabañas y Carlos Reinoso. En esa escala de goleadores americanistas, Enrique Borja ocupa el cuarto lugar con 103 goles y reconoce el trabajo hecho hasta ahora por Henry Martín quien lleva 77: "tiene mucha fe, está llegando a una madurez, cuando tienes una confianza que te hace sobresalir en un juego de conjunto, una confianza en sentido positivo, donde te arropan tus compañeros, que no pierda esa voluntad y debe saber que esto no se acaba hasta que se acaba como dijera don Fernando Marcos, todavía le falta mucha historia para escribir y ojalá la escriba en base a triunfos, de cuidarse, que lo respeten las lesiones y que las exigencias las considere como un aliciente y no como una loza".

En entrevista con el periodista Edgardo Avelar del diario As, Enrique Borja subrayó la entereza de Henry Martín para superar la adversidad y para colocarse en el top 10 de goleadores en la historia del América: "Me da mucho gusto estar en la lista de goleadores del América y en este caso Henry Martín, porque tocó fondo como él mismo lo dijo, pero se levantó, se levantó por él mismo, por su familia, por sus compañeros, por su técnico, por sus amigos, lo apoyaron y pese a que la afición le exigía mucho pudo superar eso y ahora lo tienen convertido en uno de los queridos de la afición, está haciendo algo interesante entre el equipo, no sólo como jugador y goleador, sino se está convirtiendo en un referente importante para el equipo".

Con el aval de haber sido campeón de goleo individual tres veces con el América, Enrique Borja espera que Henry Martín también sea campeón de goleo con el equipo azulcrema: "No puedo hablar de mí mismo y me siento que pude dejar alguna historia escrita en el América y en el futbol mexicano, ojalá que él escriba su historia, no es fácil ganar ni un solo título de goleo y cuando lo logras, una, dos o treces veces como jugadores como (José Saturnino) Cardozo, (Evanivaldo Castro) Cabinho, pues es importante saber que culminas el esfuerzo de tus compañeros y que eso es lo importante". El año pasado (Henry Martín) iba bien, pero al último ya no pudo concretar, ahora lleva nueve goles y tiene el doble de fechas para lograrlo, América lo está cobijando, está en su momento donde salen muchas cosas y así sucede, porque ahora desde donde tira están entrando los goles".

En la lucha por ser campeón de goleo individual del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, Enrique Borja dio algunos consejos a Henry Martín: "Que tenga mucha fe, mucha fe en Dios, así la tuve, mucha confianza, mucho sacrificio, mucho respeto, mucho entrenamiento, mucha dedicación y lo principal es que siga con los pies en la tierra, que supere los momentos complicados y que le respeten las lesiones", también le recomendó "la humildad bien entendida, de superación, de respetar al contrario, a los compañeros, a la afición, eso entiendo, porque no podemos olvidar a muchos jugadores y goleadores como (Eduardo González) Palmer, (Carlos) Hermosillo, Ernesto Sosa, (Octavio) Vial, gente que fueron goleadores en el equipo".

Todos los campeones de goleo del América

Desde la temporada 1922-23, el América ha tenido 17 campeones de goleo individual. Estos títulos han sido ganados por 12 distintos jugadores (Ernesto Sota, Enrique Borja y Christian Benítez lo ganaron más de una vez); Henry Martín podría ser el número 13 y darle al equipo azulcrema el título de goleo individual número 18 de su historia.