La situación con Santiago Solari era insostenible. El entrenador argentino apenas pudo sumar cinco puntos en ocho fechas -es decir, 24 unidades posibles- y ya no le quedó crédito suficiente para intentar revertir la colocación que las Águilas del América reflejaban en la tabla de posiciones del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

Pero su salida en medio del certamen de la primera división, lejos de ser una solución, ahora se transformó en un nuevo problema a resolver por parte de la cúpula dirigencial: la elección de un estratega que esté capacitado para tomar las riendas del equipo profesional varonil de la institución azulcrema, una tarea para nada sencilla.

Mientras internamente deliberan quién será el sucesor del Indiecito, Fernando Ortíz, que ya actuó como el técnico en el duelo con los Rayados de Monterrey por la jornada nueve del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX en el Estadio Bancomer, volverá a entrar en escena en el Clásico Nacional contra las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron.

¿Cuál sería el plan entonces? En principio, según contó Rubén Rodríguez de Fox Sports, la directiva se volcaría por la opción de extender el interinato hasta la finalización de la participación de las Águilas del América en el campeonato, para después dar inicio a un nuevo ciclo con un profesional con recorrido.

¿Cuáles son los candidatos de la directiva para tomar el puesto de entrenador de las Águilas del América?

El principal apuntado por la dirigencia de las Águilas del América para ocupar el cargo que Santiago Solari dejó vacante, sería Nicolás Larcamón. Pero claro, por reglamento, un entrenador no puede conducir dos equipos en el mismo campeonato, por eso esperarían a la finalización del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Sin embargo, no sería la única alternativa. Sebastián Beccacece, Hernán Crespo y hasta el ex Barcelona Quique Setién, son algunos de los estrategas que se barajan.