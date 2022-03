El Club América vive uno de los momentos más difíciles en los últimos años. Ubicado en el último lugar de la tabla, parece difícil que el cuadro azulcrema pueda mejorar su imagen y competir por el título en el Clausura 2022, para el que había grandes expectativas de ser anfitrión y avanzar en los Playoffs. La afición, además, comienza a exigir decisiones a la directiva, y Santiago Baños recibe muchas críticas por su labor.

Cuando Santiago Solari llegó al Club América, parecía que estaba destinado a una larga y promisoria etapa en el Estadio Azteca, donde incluso alcanzó una gran efectividad en la fase regular. Sin embargo, el ciclo comenzó a complicarse en el Apertura 2022, donde las Águilas no pudieron avanzar en los Playoffs. Ya en el actual certamen, todo fue mal desde el principio y el argentino no fue capaz de enderezar el barco en el momento indicado.

Tras el despido del ex Real Madrid, la directiva confirmó a Fernando Ortiz como entrenador interino, y el ex zaguero central se hizo cargo del equipo en la derrota por 2-1 ante Rayados de Monterrey, donde las Águilas estuvieron lejos de mejorar y volvieron a dejar una preocupante imagen. Sin embargo, en Coapa no quieren apresurarse para tomar la decisión de contratar a un nuevo director técnico, y más aún con el torneo a mitad de camino.

De momento, Fernando Ortiz ya sabe que dirigirá al América en el clásico del próximo fin de semana ante Chivas de Guadalajara. Es prácticamente un hecho que la decisión del América será esperar hasta el receso por fecha FIFA antes de nombrar a un reemplazante para Solari. Recién ahí, el panorama quedará algo más claro, pero Ortiz cuenta con chances de continuar hasta el final del Clausura 2022 para dar tiempo a encontrar al entrenador ideal para este momento de las Águilas.

Tres argentinos entre los candidatos

Finalizada la etapa de Santiago Solari, el nuevo estratega del América también podría llegar desde Argentina. Nicolás Larcamón, Sebastián Beccacece y Hernán Crespo aparecen en carpeta para llegar a Coapa, pero en los dos primeros casos, tienen contrato con Puebla y Defensa y Justicia. El caso de Crespo, que viene de dirigir al Sao Paulo, puede llegar a ser más sencillo por encontrarse actualmente sin trabajo.