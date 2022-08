Para nadie es un secreto que el América es una de las grandes vitrinas que tiene la Liga MX, en especial para los talentos emergentes que buscan estar en el radar de la Selección Mexicana. Sin embargo, en algunos casos el deseo de consolidarse en Europa es tan grande que incluso puede llevar a algunos jugadores a rechazar una propuesta de las Águilas.

El mejor ejemplo de esta realidad es Mauricio Reygadas, seleccionado mexicano juvenil que actualmente milita en el futbol de Gibraltar. El lateral reveló en diálogo con TUDN que hace poco tiempo recibió una invitación para probarse con el equipo Sub 18 del América, la cual rechazó por la idea de continuar con su crecimiento en el Viejo Continente.

"Hace unos meses un visor del América me quiso invitar a pruebas con la Sub 18, pero no fui porque estábamos muy ocupados con la temporada aquí en el Mons Calpe y nunca fui. A mí me gustaría quedarme en Europa, y hasta el momento que pueda, me quedaré hasta luchar en Europa, pero no es que le cierre las puertas a México", dijo Reygadas.

Vale destacar que el mexicano ha tenido la oportunidad de probarse en varios equipos del futbol de Europa, pues hace varios meses estuvo en las inferiores del Betis. También fue invitado para unirse al Chesterfield de Inglaterra, pero en ese momento fue convocado por la Selección Mexicana Sub 18 y decidió reportar con el combinado azteca.