Corría mediados de 2022 cuando la afición del América criticaba con dureza a Henry Martin, quien también veía en riesgo su boleto rumbo al Mundial de Qatar. Meses más tarde, el atacante atraviesa el mejor momento de su carrera, es goleador del Clausura 2023 y capitán de las Águilas, donde la discusión respecto a su nivel ya quedó atrás.

Sin embargo, la historia pudo ser bien diferente si en aquel verano del 2022, Henry Martin tenía otra postura. El atacante fue pretendido por las Chivas de Guadalajara y estuvo cerca de partir: "Nunca me ha gustado irme mal de ningún lugar. No me iba a sentir que fuera yo si tomaba esa decisión de irme. Me iba a arrepentir toda mi carrera porhaber tomado esa decisión y creo que lo hice perfecto", dijo Martin en diálogo con Diario Récord.

Tras los 13 goles en el Apertura 2022, el goleador de las Águilas sabe ahora que hizo bien: "Siendo sincero fue difícil la decisión porque yo estaba mal, para mí hubiera sido muy fácil tomar la decisión más ligera que era irme, salirme de toda la presión, salir de toda la crítica e intentar levantar en otro lugar, tomar confianza en otro equipo y empezar de cero porque aquí la prensa me criticaba, la afición me criticaba, en la cancha no estaba respondiendo y la misma presión externa me estaba matando”, reflexionó el goleador azulcrema.

En aquel momento, Henry Martin reconoce que el apoyo del vestidor fue importante para convencerlo de que se quedara: “También tuvieron que ver muchos de mis compañeros, muchos me dijeron ‘quédate’, ‘no te vayas’ y se los agradezco. Uno de ellos fue Bruno Valdez que ya no está con nosotros, pero lo quiero mucho y él lo sabe, Bruno fue pieza fundamental para que yo tomara la decisión de no irme”, afirmó el centrodelantero.

Se quedó a pelear

A pesar de las adversidades, Henry Martin eligió quedarse a pelear por un lugar y acabó consiguiéndolo, a tal punto de que hoy está entre los diez máximos goleadores del América: “Yo sabía que quedarme aquí era luchar contra todo, para empezar en ese momento Viñas estaba jugando y lo estaba haciendo muy bien, yo no veía para cuando me iba a tocar y menos con los entrenamientos y partidos que él estaba dando, yo sabía que era quedarme a pelear desde la banca, pero yo no me quería ir”, recordó.