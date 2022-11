Para nadie es un secreto que los momentos más importantes en la carrera de Miguel Herrera como entrenador de clubes los vivió con el América, cuadro con el que ya pudo levantar dos títulos y lo catapultó a la Selección mexicana.

El Piojo salió de las Águilas en su segunda etapa tras un incidente con el cuerpo técnico de LAFC, por lo cual de nueva cuenta su temperamento lo traicionó y lo hizo marcharse de una institución en la que estuvo muy cómodo.

Herrera esta ocasión fue separado de su cargo en Tigres por no alcanzar los objetivos deportivos que le había establecido la directiva, entregando papeles interesantes pero sin llegar a las instancias definitivas.

El entrenador de 54 años dio una conferencia de prensa para explicar su salida de los Felinos, dejando un desprecio que ha molestado bastante a los aficionados Azulcremas, sabiendo los buenos y malos momentos que vivieron juntos.

"Lo que pasó con América, después de todo lo que le había dado al equipo ese, no me la perdonaron, me la cobraron. Y hoy por una palabra no me la están perdonando, me la están cobrando, entonces no tengo deuda con nadie", dijo.

Los molestó de verdad

Como era de esperarse, la afición de las Águilas en redes sociales se manifestó enfurecida, diciéndole cualquier cantidad de insultos a Herrera, que ahora espera una oferta laboral para continuar su carrera.