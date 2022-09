El Club América descansa cómodamente en la cima de la tabla general de posiciones, a falta de solo una jornada para el final de la temporada regular del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Mientras tanto, las Águilas preparan el encuentro contra el Nashville para no perder ritmo mientras la Selección Mexicana se alistan para sus dos amistosos internacionales.

Mientras en Coapa esperan ver que sus seleccionados regresen sanos y salvos, continúan los coletazos después de la gran victoria ante Chivas en el Clásico Nacional. Además, uno de los referentes del equipo Azulcrema revela sus deseos a futuro... ¿Se va o se queda?

Jürgen Damm se burla de Chivas en redes

Este lunes y a raíz del éxito del Club América en el Clásico Nacional, Jürgen Damm aprovechó su cuenta oficial de Facebook para trollear a los aficionados de Chivas, con el conocido video de Gonzalo. "Me llegó un video de los incahermanos, que así andan", escribió. Las críticas no tardaron en llegar, y el futbolista respondió: "No se enganchen, es carrilla sana, cuando le picaron los oclayos a mi hermoso Henry Cracktin (que por cierto fue una agresión) lo festejaron como un título y no decían nada [...]".

Pedro Aquino revela sus intenciones a futuro

En diálogo con Marca Claro, Pedro Aquino fue consultado por una posible ida al Viejo Continente y sorprendió con su respuesta: "Lo de Europa hemos estado esperando mucho rato ya, tenemos esa ilusión. Pero hoy te podría decir que en América en México me gustaría quedarme, quizás hacer mi vida acá, hacer una carrera, quedarme a vivir con la familia. La verdad Dios quiera se pueda dar y poder seguir conociendo un poquito más de México"