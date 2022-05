Están por jugarse las Semifinales del torneo Clausura 2022 de la Liga MX y aún se escuchan ecos de la polémica clasificación del América sobre el Puebla en Cuartos de Final. Pero esa polémica del entorno poco o nada le preocupa a los jugadores como el defensa uruguayo Sebastián Cáceres quien ya está enfocado en los Tuzos del Pachuca.

Todo ese ruido mediático que las Águilas del América generan por lo que hacen o dejan de hacer dentro o fuera de la cancha hace que el club azulcrema sea reconocido como el mejor equipo del futbol mexicano por sus detractores más acérrimos como Christian Martinoli, narrador de TV Azteca.

Christian Martinoli habló fuerte y claro del América

Forjado en la escuela del antiamericanismo de TV Azteca con el periodista José Ramón Fernández como mentor, Christian Martinoli, narrador estelar de la televisora del Ajusco, ha dado continuidad a la corriente crítica hacia el Club América para seguir siendo un contrapeso, pero eso no le impide darle al Club América la jerarquía que tiene en el futbol de México. "La liga mexicana sin el América posiblemente sería aún más descafeinada, porque hay ese protagonista y antagonista al mismo tiempo de la Liga; porque no hay equipo del futbol profesional que no le quiera ganar siempre al América, no hay", comentó Christian Martinoli.

América debe ganar como sea: Sebastián Cáceres

El América ha generado una oleada de críticas por su polémico avance sobre el Puebla en Cuartos de Final por del penalti que el árbitro Fernando Guerrero ordenó repetir al señalar el adelantamiento del portero Antony Silva quien le atajó el cobro al Diego Valdés. "Acá ni siquiera hablamos de eso, estamos contentos de que pasamos, estamos pensando en Pachuca y no en si hay polémica, que eso lo resuelva quien lo tenga que hacer, si quieren discutir sobre eso nosotros no nos metemos en eso, así que no nos molesta para nada. Es normal que al América se le va a exigir más, se le va a exigir que juegue bien y que gane de por así decirlo de manera honesta porque se está criticando que fue de forma deshonesta, no importa, es América y hay que ganar como sea", dijo el defensa uruguayo Sebastián Cáceres en conferencia de prensa.