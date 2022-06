Las Águilas del América se meten de lleno en su preparación pensando en el Torneo Apertura 2022, donde buscarán volver a ser protagonistas pero quedándose después de varios años con el título de Liga MX. Mientras tanto, en Coapa continúan realizando movimientos por posibles refuerzos y gestiones de bajas o cesiones.

Este lunes, los futbolistas reportaron en Coapa con el objetivo de realizarse pruebas médicas, para posteriormente emprender el viaje hacia la Riviera Maya, donde tendrán una semana de fuerte pretemporada. Mientras tanto, han surgido nuevas novedades relacionadas al mercado de fichajes y la actual plantilla.

Gio dos Santos no está en los planes del América

Después de las especulaciones sobre una posible incorporación de Gio dos Santos al América para la temporada entrante, Fernado Ortíz salió a aclarar que no está en sus planes, y ni siquiera se sumará a los trabajos de pretemporada: "Bueno, no, por el momento no. Yo no descarto nada, la vida da muchas sorpresas, más con una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros, no contamos con él".

¿Jürgen Damm llega al América?

De acuerdo a información proporcionada por TUDN, Jürgen Damm vuelve a sonar como candidato en el América para convertirse en refuerzo de cara al Apertura 2022, siendo que a su directiva le ha interesado desde hace tiempo. "Podría sumarse desde esta misma pretemporada", indicó el reportero Julio Ibáñez en la señal.