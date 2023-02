Las Águilas vencieron a Xolos de Tijuana, pero el director técnico azulcrema no quedó del todo conforme.

Noticias del Club América: Tano Ortiz no está conforme con el funcionamiento de las Águilas

América consiguió tres puntos muy valiosos frente a Xolos de Tijuana. Las Águilas lograron imponerse por 2-1 y suma su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2023, donde se sitúa a cinco puntos de Pachuca.

Sin embargo, Fernando Ortiz no se siente conforme con el funcionamiento colectivo que ha mostrado el conjunto americanista en este tramo de la temporada y realizó algunas observaciones importantes tras el compromiso.

"No estamos como queremos"

El timonel del América considera que el equipo debe mostrar mayor solidez defensiva, pues este aspecto le ha impedido cerrar los partidos a tiempo.“No soy de diferenciar defensa y ofensiva, defienden y atacan todos. Defensivamente no estamos como queremos, pero ofensivamente sí. El equipo defiende y ataca, no hay diferencia en ese sentido. Vamos a darle merito al rival, también juega, crea situaciones. Debemos trabajar para que no nos vuelvan a convertir, pero el rival también juega”, dijo en conferencia de prensa.

Un año sin perder en casa

Las Águilas atraviesan una extraordinaria racha en el Estadio Azteca. Y es que con la victoria conseguida ante Xolos de Tijuana, el América llegó a 22 partidos consecutivos sin conocer la derrota en casa. La última vez que perdieron en el Coloso de Santa Úrsula fue en febrero de 2022, cuando cayeron contra Pachuca.