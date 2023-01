La semana rumbo a la segunda jornada del torneo Clausura 2022 de la Liga MX sigue su marcha y el director técnico argentino de las Águilas del América Fernando Ortiz está preparando la visita a los Diablos Rojos del Toluca con unos detalles por afinar con jugadores como Álvaro Fidalgo y Brian Rodríguez.

El mediocampista español y el extremo uruguayo no están en óptimas condiciones, por otro lado, es probable que para la visita al estadio Nemesio Diez, Fernando Ortiz cuente con Emilio Lara y con Roger Martínez quienes estuvieron ausentes en el partido ante el Querétaro.

Oscar Jiménez revivió el partido como titular

A pesar de que el América no cumplió con su obligación de vencer el Querétaro en su partido de debut en el torneo Clausura 2023, el portero Oscar Jiménez pudo conservar el cero en su arco. En entrevista para el club Azulcrema, el portero revivió los días anteriores a cumplir el sueño de ser el portero titular de las Águilas: "Días previos al partido lo visualizaba, lo soñaba, lo vivía. Fue un momento especial donde ya era el día del partido, bajamos a la charla, nos subimos al autobús y ese camino del túnel al estadio fue muy especial. Pasaron muchas cosas por mi cabeza y ha valido cada momento todo ese esfuerzo que le he puesto. Muy contento por ese día, pero sabiendo que es un compromiso muy importante el portar esta playera, estar de arquero, así que muy agradecido y preparado para esta oportunidad. Al momento de pisar el área y estar en la cancha, agradezco por la oportunidad y sobre todo, muy agradecido con la afición que me ha brindado apoyo y buena vibra, se sintió desde que salí a calentar ahí con los aficionados y eso a uno lo motiva más para seguir trabajando".

Brian Rodríguez hizo trabajo diferenciado

El próximo sábado en la cancha del estadio Nemesio Diez, las Águilas del América visitarán a los Diablos Rojos del Toluca. De cara a ese compromiso, el director técnico azulcrema Fernando Ortiz tiene la posibilidad de presentar dos bajas, una sería la del mediocampista español y la otra la del extremo uruguayo Brian Rodriguez quien tuvo trabajo diferenciado bajo la observación de los kinesiólogos del club: el charrúa trotó, realizó piques en corto, condujo el balón, entre otros ejercicios.