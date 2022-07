El guardameta de las Águilas considera que no se puede hablar de crisis, a pesar de que el equipo solo suma cuatro puntos de 12 posibles en el Apertura 2022.

Ochoa, sobre el mal momento del América: "No hay que exagerar las cosas"

América ha tenido un arranque de temporada muy por debajo de las expectativas. A pesar de la llegada de refuerzos de peso en el mercado de pases, las Águilas han quedado a deber con su juego y los malos resultados tienen al equipo en el fondo de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2022 con apenas cuatro unidades.

La reciente derrota contra Xolos de Tijuana tuvo un impacto importante y hay quienes hablan de la necesidad de un cambio en la dirección técnica. Sin embargo, Guillermo Ochoa tiene una visión muy distinta de la situación del conjunto americanista, pues considera que se está exagerando un poco debido a que el torneo recién comienza.

"No hay que buscar exagerar las cosas, todavía falta mucho torneo, muchos partidos. El torneo es largo y el equipo no deja de buscar lo que dio resultados el torneo pasado. Siempre con la intención de mejorar. A prepararnos contra el Real Madrid para que el fin de semana estemos listos, no va a ser un juego fácil en León", dijo Ochoa.

Por otro lado, el portero del América aclara que las derrotas en los amistosos ante Chelsea y Manchester City no deberían entrar en un análisis objetivo, pues el Tano Ortiz realizó muchas variantes y dichos partidos no tenían validez. Sin embargo, Ochoa reconoció que al equipo le costó mucho descifrar el partido en el Estadio Caliente.

"Con tranquilidad internamente, los amistosos no cuentan porque hay muchos cambios, muchos jugadores. El partido del otro día ya lo analizamos. No fue el mejor partido de nosotros, nos costó encontrarnos en cancha sintética, pero tampoco es que Tijuana haya jugado muy bien", culminó el guardameta americanista.