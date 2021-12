En la casa de las Águilas del América confían en que no necesitan una restructura iniciando desde la directiva, situación con la que los aficionados no coinciden pues muchos de ellos han pedido a Pavel Pardo para que ocupe el puesto de Santiago Baños, propuesta que no es de todo el agrado del ex americanista.

“No me interesa, hoy por hoy el ser Director Deportivo del América, eso que esté muy claro, porque luego hay malinterpretaciones y la verdad es que no aspiro a ser Director Deportivo del América”, aseveró Pardo en conferencia de prensa, quien fue capitán del equipo y fue parte de los momentos más brillantes de la escuadra azulcrema.

A pesar de la negativa, para Pavel es un gran orgullo y halago que los aficionados americanistas lo sigan considerando como parte del club y capaz de ocupar este puesto, pues sabe la importancia que tiene este sitio, pero por desgracia en este momento sus metas son totalmente distintas a lo que busca América.

“Obviamente agradezco el cariño de la gente, porque el cariño de la gente y la prensa, que me tienen muy bien catalogado y visto para ser un candidato, pero yo soy el primero en no candidatearme. Hoy no me interesa ser Director Deportivo. Soy un embajador de la Bundesliga, me interesa que vayan más jugadores mexicanos a la Bundesliga, ese es mi objetivo más grande, más que ser el Director Deportivo del América”.