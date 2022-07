Roger Martínez es una de las principales ausencias del América para recibir a Toluca por la Jornada 3 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Conoce el motivo por el cual el colombiano no está a disposición para el juego.

Por qué no juega Roger Martínez en América vs. Toluca

El Club América comenzó su participación en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX de manera irregular y obtuvo un empate y una derrota en sus primeras dos presentaciones. En consecuencia, buscará una victoria en la actual edición del certamen cuando reciba a Toluca en el marco del compromiso correspondiente a la Jornada 3.

Con la necesidad de ganar, el entrenador argentino, Fernando Ortiz, pondrá en el terreno de juego a los mejores futbolistas que tiene a disposición. En este escenario, el estratega deberá suplir la ausencia de una de las principales figuras de la plantilla. ¿De quién se trata? Roger Martínez, quien no podrá formar parte del duelo ante los Diablos Rojos.

El ex Racing Club, Santamarina, Aldosivi, Jiangsu FC y Villarreal pretende reencontrarse con su mejor versión, pero permanece como baja en el ataque del cuadro azulcrema y debe aguardar para regresar a la actividad. A continuación, conoce cuál es el motivo por el que no juega el colombiano en el encuentro América vs. Toluca.

La razón por la que el delantero no está disponible para el cotejo se debe a que se recupera de una lesión en el tendón proximal del recto femoral izquierdo. Según informó el parte médico divulgado por las Águilas, Martínez deberá afrontar un período de recuperación que le demandará de seis a ocho semanas (de un mes medio y a dos) dependiendo de su evolución.

El jugador sufrió el inconveniente físico en la jornada inaugural del Apertura 2022. Cuando transcurrían los primeros 40 minutos de la igualdad sin goles ante Atlas, exhibió síntomas de dolor, fue atendido por los médicos del club y debió ser reemplazado por Iker Moreno.

Cuándo y a qué hora juegan América vs. Toluca

El partido América vs. Toluca se llevará a cabo HOY, miércoles 13 de julio, a partir de las 21:00 horas CDMX. El duelo se desarrollará en el Estadio Azteca.