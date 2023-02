Luego de un comienzo tambaleante, el América consiguió regularidad en lo que va del Clausura 2023 y los aficionados están ilusionados con lo que pueda ocurrir al finalizar el torneo. Como el gran protagonista del ataque de la Águilas ha sido Henry Martín, uno de los que ha perdido minutos es Roger Martínez, que decidió hablar sobre su situación con el equipo.

Desde el 2018 hasta la actualidad, el delantero colombiano ha sido uno de los nombres que le dio alegrías a los aficionados americanistas. Sin embargo, desde hace un algunos meses que no tiene tantos minutos como supo tener en otras épocas. De hecho, en lo que de este campeonato, Martínez apenas suma 144 minutos, habiendo participado en seis duelos y con un gol aportado.

En ese contexto, y previo al duelo con el Atlas, el delantero colombiano habló con la prensa y confesó tener algunos problemas con la directiva del equipo azulcrema: "He tenido altibajos, momentos buenos y lo tengo claro. Sé las condiciones que tengo, sé lo que puedo dar en los momentos difíciles que me gusta jugar. Creo que muchos se han dado cuenta de eso. Últimamente, no he tenido mucha continuidad, he tenido malentendidos con el club y con la afición, pero me gusta trabajar. Espero el momento de estar dentro de la cancha y demostrar”.

Pese a que contó las diferencias que tenía con el club e incluso con los aficionados, no dudó en destacar el nivel de quiénes le han quitado el puesto. "Si he tenido continuidad o no, es cuestión del equipo, los que juegan lo hacen bien y uno debe respetar eso. Uno debe trabajar y esperar la oportunidad para hacer las cosas bien y ayudar al equipo”, agregó el exVillarreal, que seguirá trabajando con la intención de volver al 11 inicial.

¿Cuándo fue la última vez que fue titular?

Aunque en este Clausura 2023 ha tenido pocos minutos, para verlo en el 11 inicial de Fernando Ortíz no hay que volver demasiado en el tiempo. Es que, ante el Necaxa, Roger jugó 64 minutos, pero no pudo conseguir aportar goles ni asistencias y dejó el campo de juego reemplazado por Leo Suárez.