En el marco del Mundial de Qatar 2022, TUDN juntó a diversas personalidades conocidas para el futbol mexicano, para dar forma a la mesa de Los Maestros de la Jugada. Allí, se reencontraron Ricardo La Volpe y Ricardo Peláez, quienes compartieron en el América y ventilaron como era su relación laboral.

En pleno debate, La Volpe conversó con su compatriota Mauro Camoranesi, acerca del rol que tienen los directores deportivos dentro de la estructura. El ex entrenador del Tri cuestionó: "¿El director deportivo le va a decir al técnico lo que tiene que hacer?". Ante esto, quien opinó fue Ricardo Peláez, quien aprovechó para poner como ejemplo una situación que tuvo lugar en América, cuando coincidió con Ricardo La Volpe.

"Voy a traer al portero Marchesín", le dijo en su momento Peláez al Bigotón, a lo que este respondió: "¿Para qué quieres un portero? Yo no pedí un portero", aunque Peláez insistió en que igual tenía motivos para contratarlo.

"Si el técnico no te pide un arquero, y estaba Muñoz, vos traes el 10 o el 9. El técnico te está pidiendo y mañana lo echas si no te da resultados, pero vos no armas el equipo, yo no voy a aceptar eso. Contratás a un técnico, dale las armas. Él te va a decir que juega de cierta manera, con tal sistema, necesito esto y aquello", replicó La Volpe.

La respuesta de Pelaez

El directivo que hoy trabaja para la Selección Mexicana hizo un balance sobre el trabajo de La Volpe: "Aceptaste, con los refuerzos y el capital que había, hiciste un gran trabajo, llegaste a la final, la perdimos lamentablemente, entonces también está en el técnico aceptar o no. Gustavo Matosas quería que me trajera todos los jugadores del León, no se puede", ejemplificó.