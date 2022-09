Si hay un jugador extranjero que está totalmente identificado con el Club América ese es Rubens Sambueza, quien tuvo el privilegio de vestir la playera azulcrema durante 5 temporadas (entre 2012 y 2017) y estuvo realmente cerca de alcanzar los 200 partidos (disputó 193). Marcó 26 goles, repartió 47 asistencias y cosechó 4 títulos: 2 Liga MX y 2 Concachampions. Nada mal.

Durante las últimas temporadas, ya en la etapa final de su carrera, ha jugado para León, Pachuca, Toluca y Atlético de San Luis, donde actualmente está. Sin embargo, él siempre ha dejado en claro que su gran deseo era retirarse en Coapa. Lo repitió durante muchas entrevistas, pero no tuvo suerte y lo rechazaron por su alta edad. Es por eso que ya se rindió...

Este miércoles, en el partido correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2022 de Liga MX, a Sambueza le tocará visitar el Estadio Azteca, por lo que aprovechó para lanzar una sorprendente declaración en conferencia de prensa. "Lo había dicho tiempo atrás, me hubiese encantado terminar mi carrera futbolística en el América. Por diferentes circunstancias no se dio y ya ese idea no está en mi cabeza. Si toca el retiro, donde sea lo haré agradecido", admitió.

Más adelante, repasando lo que fue su paso por las Águilas, mencionó: "Mi tiempo en el América fue bueno, de cosas importantes en lo individual y grupal. Me dejó satisfecho vestir la camiseta, mi esfuerzo fue al máximo, me marcó mucho. Jugamos Mundial de Clubes, fui Campeón de Liga MX y reconocido por Concacaf".

Atlético de San Luis, con miedo de Henry Martín

"El América ha tenido buenas actuaciones en defensa y ataque, todos tienen un muy buen compromiso. Hay que tener mucho cuidado con Henry (Martín), cada pelota que le queda es gol", sentenció Rubens Sambueza, quien admitió que el elenco potosino tendrá extrema precaución en la marca del delantero de la Selección Mexicana.