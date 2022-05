El directivo de las Águilas reveló que el timonel interino de los americanistas tan sólo es un candidato para seguir, pero no confirma su permanencia.

Santiago Baños no asegura continuidad de Fernando Ortiz en América

La salida de Santiago Solari trajo diversos ajustes en el interior de las Águilas del América, y el principal que permeó en el vestidor azulcrema fue el cambio en el banquillo americanista, pues tras la destitución del ex entrenador del Real Madrid arribó un viejo conocido, Fernando Ortiz, quien a pesar de no tener experiencia suficiente ha sacado al equipo a flote, lo que tiene contento tanto a jugadores como a la directiva.

Ante esto, Santiago Baños fue cuestionado sobre si hará cambios en el banco de América al finalizar la temporada como se indicó tras la salida de Solari, a lo que señaló que no descarta la permanencia del estratega argentino pero tampoco la aseguró, pues a pesar de tomar las riendas de un conjunto más que diezmado, entiende la filosofía americanista y lo que significa representar una institución como las Águilas, además de la gran comunicación que sostiene con los futbolistas.

"Desde que tomó las riendas hemos ido semana a semana, no hemos hablado del futuro y así seguiremos, hoy estamos enfocados al 100% en los cuartos de final contra Puebla, obviamente es uno de los candidatos, sería erróneo pensar que no, pero al día de hoy no hemos puntualizado esos detalles", señaló el Presidente Deportivo de Coapa para Marca, quien sí aseguró que Ortiz es parte de su baraja de candidatos.

De acuerdo al directivo azulcrema, el éxito no ha venido sólo por Fernando Ortiz de la nada, sino que todo se dio gracias a la fe que nunca se perdió en el interior americanista, pues asegura que su resurgimiento radicó en la confianza que tuvo el plantel después de comenzar a ganar partido tras partido, y agregó que el retomar el buen rumbo tras el cambio de timonel en varios planteles este torneo fue algo atípico.

"Nunca se perdió la fe, sabíamos que habíamos conformado un buen plantel, es un grupo sano, hoy lo veo muy motivado, contento, íbamos semana a semana, no estábamos viendo más allá del próximo partido y afortunadamente se fueron dando los resultados que al final del día nos dieron para clasificar directo, pero sí fue complicada la primera parte del torneo", señaló Baños, quien ahora junto a la plantilla de Coapa se alistan para visitar a Puebla en la Liguilla.