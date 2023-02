El Club América salió vivo de su visita a Santos Laguna por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2023, en un partido que se había tornado favorable para los de Torreón. El autor del gol que selló la igualdad de 2 a 2 fue el mismísimo Roger Martínez, quien ingresó desde el banquillo y al poco tiempo ejecutó un tiro libre que acabó en el fondo de la red.

A pesar de la anotación protagonizada por el cafetero, la afición aún no retoma la confianza en él, después de la novela de mercado que lo tuvo con insinuaciones para salir de la institución de Coapa. Sin ir más lejos, el delantero está cerca de acabar su contrato y nada hace ver la posibilidad de una renovación que le permita al club obtener un beneficio económico tras su inminente partida.

En este contexto, el Tanque rompió el silencio en los canales oficiales del cuadro Azulcrema, en donde se dijo feliz de mantenerse en la escuadra del Tano Ortíz y ayudar cuando le toque sumar minutos. Sin embargo, en ningún momento dejó ver la chance de firmar una extensión de contrato.

“Muy contento siempre de estar aquí, cuando se me da la oportunidad de entrar a la cancha trato de hacer las cosas bien. No siempre te van a salir bien, pero es lo que uno como jugador trata siempre, nadie quiere hacer las cosas mal. Siempre que me toca entrar a la cancha trato de ayudar al equipo en lo que pueda, trato de aportar mi granito de arena”, declaró para el canal de Youtube de las Águilas.

Además, Martínez admitió la importancia del gol anotado ante los Guerreros, desde lo mental y también lo deportivo: “Meter un gol es algo muy importante para lo anímico, para el equipo por como estaba el resultado, íbamos perdiendo, quedaba poco tiempo. La verdad muy feliz por el gol y también por el equipo, siempre estuvimos tratando de revertir el resultado y muy contento por eso”.