Las Águilas no podrán contar con Néstor Araujo, quien arrastra molestias desde hace varios días.

América está en el mejor momento de la temporada, pues acumula cuatro victorias de manera consecutiva y viene de golear a Cruz Azul por 7-0 en el Clásico Joven. Las Águilas tienen la moral por las nubes y buscan aprovechar esa confianza para seguir escalando puestos en la tabla del Torneo Apertura 2022.

Es por eso que este martes ante Querétaro, en uno de los partidos adelantados correspondientes a la Jornada 16, el conjunto azulcrema tiene la necesidad de sumar otros tres puntos que le permitan consolidarse en los puestos de Liguilla. No obstante, Fernando Ortiz no podrá contar con uno de sus titulares habituales.

Se trata de Néstor Araujo. El central del América viene arrastrando molestias musculares que le impidieron disputar el Clásico Joven y por esa razón tampoco estará disponible para enfrentar a los Gallos Blancos, pues ni siquiera forma parte de la plantila que viajó al centro de México para este partido.

En ese sentido, el Tano Ortiz tiene planeado repetir la línea defensiva con la que venció a Cruz Azul: Emilio Lara, Bruno Valdez, Sebastián Cáceres y Luis Fuentes. Para el resto del once no se esperan demasiados cambios, al margen del poco tiempo de descanso que tuvo el equipo tras su reciente presentación en la Liga MX.

Ortiz pasa la página del Clásico

El Tano apuesta por olvidar lo hecho ante Cruz Azul y centrarse en la próxima prueba ante Querétaro, que viene de conseguir su primera victoria de la temporada. "Mi cabeza piensa en Querétaro, no puedo sacarme eso de la cabeza. Sí fue una noche linda para la afición, sí fue una noche linda para nosotros, para seguir insistiendo en lo que queremos, pero lo dije en el vestuario, fue un triunfo histórico, y no es que quiera no disfrutar de una victoria muy merecida, pero esto sigue".