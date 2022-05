"Si me toca irme, me voy feliz": Habló una de las posibles bajas del América para el Apertura 2022

Las Águilas del América se despidieron del Clausura 2022 tras caer en las Semifinales ante el Pachuca dirigido por Guillermo Almada. El semestre no pudo culminarse de la mejor manera para el cuadro azulcrema, que igualmente, selló una gran remontada para escalar desde el último lugar de la tabla hasta el cuarto puesto que le permitió acceder de manera directa a los Cuartos de Final.

El plantel del América quedó licenciado y a la espera de que se confirme si Fernando Ortiz continuará siendo el entrenador del primer equipo. Ese parece ser el escenario más probable, aunque las Águilas también deberán tomar decisiones respecto al armado de su plantilla para encarar el Apertura 2022. En las próximas semanas, puede haber muchas novedades respecto a altas y bajas.

Uno de los futbolistas que tiene chances de salir en el próximo mercado, es Mauro Lainez. El carrilero por izquierda llegó al América para el Clausura 2021 pero no ha logrado consolidarse en el once titular: apenas marcó dos goles en 50 partidos disputados. “Vamos a pensar bien las cosas, a descansar y tratar de tener todo en claro para tomar una buena decisión, pero hasta el día de hoy soy jugador del Club América”, afirmó en diálogo con ESPN.

Sea cual sea la resolución, Mauro Lainez se muestra tranquilo por haberse brindado al máximo con la camiseta de las Águilas: “Estoy y feliz y contento. Cumplí un sueño de estar en el América y jugar aquí. Estoy feliz. Si me toca estar o irme, me voy feliz por el desempeño que tuve y muy tranquilo de saber que lo di todo por estos colores”. En su momento, el futbolista de 26 años llegó procedente de Tijuana.

El contrato de Mauro Lainez

En su momento, el futbolista llegó cedido por un año, pero al haber disputado una importante cantidad de minutos, América debió hacer uso de la opción de compra, por lo que su pase pertenece a las Águilas. “No he hablado con ellos, me compraron y tengo que esperar indicaciones a lo que mejor le convenga al club. Si me toca quedar o irme, toca seguir adelante y luchando", reconoció el propio Mauro Lainez.