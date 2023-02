Guillermo Ochoa fue el protagonista de una de las novelas más importantes del mercado de pases para el Torneo Clausura 2023. La renovación del portero con el América estaba encaminada, pero todo cambió de un momento a otro y ahora defiende los colores del Salernitana.

Ya pasaron un par de meses desde entonces y Paco Memo se ha consolidado como una de las grandes figuras del conjunto granate; sin embargo, el capitán de la Selección Mexicana reveló por qué no se concretó la renovación de su contrato con el América en diciembre.

"Empezó a pasar el tiempo, con América no se llegó a ningún arreglo, dejaban pasar mucho tiempo. Empecé a hablar con mi gente y le dije 'aquí no está muy clara la situación, vamos a empezar a explorar otros temas'", dijo Ochoa en diálogo con Iván Zamorano para TUDN.

En ese sentido, el guardameta del Salernitana aseguró que no tenía intenciones de esperar hasta enero para definir su futuro. Es por eso que comenzó a evaluar otras opciones en el mercado de pases y no dudó en aceptar la propuesta para reforzar al conjunto de la Serie A.

"No se llegó a ningún acuerdo en México y en este proyecto lo tomé y no me quise esperar todo enero a ver qué opciones tenía (...) Sí aparecieron ofertas de varios lugares, Sudamérica, Norteamérica, Europa, de otros países, por ahí de España, Grecia, pero la de Italia fue la que me convenció más", finalizó.