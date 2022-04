El atacante celeste dio a conocer que el no llegar con las Águilas no fue su desición.

A pesar de que Uriel Antuna vive un segundo aire con los colores de Cruz Azul, el atacante mexicano no ha conseguido deslindarse del todo de su antiguo club, las Chivas de Guadalajara. Y es que siguen los cuestionamientos sobre la posibilidad que se abrió de que migrara a las Águilas del América proveniente del Rebaño Sagrado, algo que generó una gran polémica entre ambas escuadras y su aficionado.

Esto ocasionó que Antuna acabara de una vez por todas con las especulaciones que lo terminaron llevando a La Noria, pues su llegada al conjunto de Coapa supuestamente se daría en un intercambio con el ahora jugador de Tigres UANL, Sebastián Córdova, quien pasaría a Chivas de forma permanente, pero esto al parecer sólo acabó en meras intenciones después de que las redes sociales explotaran ante la posibilidad.

Ante esto, Uriel confesó a ESPN de cara al Clásico Joven lo que sucedió para que esta negociación no llegara a concretarse: "A final de cuentas no fue decisión mía no llegar al América, yo siempre estuve a disposición; yo estoy contento aquí. Estoy enamorándome de cierta manera de estar aquí; estoy disfrutando al futbol", comentó el futbolista cementero, quien ya se ha convertido en una pieza clave del funcionamiento de Juan Reynoso.

Sin importar sí portó o no los colores de los azulcremas, este fin de semana Antuna sabe lo importante que es el Clásico Joven en el que América y Cruz Azul se juegan el puesto con el que accederán a la Liguilla, donde podrían ganar o perder su boleto directo a la Fiesta Grande del Futbol, por lo que para él es muy importante este cotejo ya que se juegan mucho, además de que Uriel cada día siente más cariño por los celestes.

"Siempre es lindo encarar este tipo de partidos por todo lo que se habla, por lo que se dice, porque sabes que no se juega un simple partido o un simple clásico; se juega el orgullo, se juega la playera, el sudor, la pasión, todo", finalizó el ex futbolista de los rojiblancos, quien está consciente de que la posibilidad de enfrentar a su ex club en la Liguilla es latente, pero eso no le quita el sueño por el momento.