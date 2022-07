América hizo un primer tiempo ejemplar contra el Real Madrid, mostrando solidaridad en todas las líneas e intensidad para presionar a los Merengues, que no han convencido con su funcionamiento a Carlo Ancelotti por ahora.

El cuadro Azulcrema había advertido desde la previa que iba a jugar fuerte, hecho que han cumplido siempre de forma leal, sorprendiendo al cuadro español, que se ha notado incómodo en el Oracle Park.

Al cierre del primer tiempo hubo una acción en la cual se pudo ver encararse a Federico Viñas y Lucas Vázquez. Intercambiaron palabras e incluso chocaron cabezas, siendo calmados inmediatamente por el árbitro.

Afortunadamente los ánimos no se encendieron más por el cierre del primer tiempo. Pese a que con el balón de por medio no se escatiman esfuerzos no se debe perder el objetivo de estos partidos: Prepararse para una larga temporada.