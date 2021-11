Pese a que muchos futbolistas creen que no necesitan de la afición para continuar con gran éxito sus respectivas carreras, es una realidad que sin seguidores para ningún equipo es redituable el negocio del futbol, pero los que no lo han entendido son los jugadores, y en especial los de las Águilas del América, quienes no cesan con sus desplantes hacia los fans.

Prueba de ello sería el final de cada entrenamiento en Coapa, pues a la salida de los jugadores del club, muchos han optado por ya no atender a sus seguidores, así lo revelaron algunos fans directamente al Presidente Deportivo del América, Santiago Baños, quien mientras dejaba las instalaciones del equipo americanista aceptó esta situación.

"No les podrías decir que sean un poquito más humildes con la afición", se escucha que le dice una mujer al directivo en el video que está circulando en redes sociales, a lo que el propio Baños respondió muy concreto: "Sabes cuántas veces se los he dicho. Y no hacen caso”, a lo que una seguidora aseguró que se les estaba subiendo mucho la fama, situación que Baños replicó: “Mucho, se vuelven insoportables”.

Ante esto, Santiago fue el primero en empezar a repartir autógrafos a todos los fans que estaban a las afueras del club, para después tomarse fotografías y darles tiempo a sus peticiones, algo que dejó satisfechos a los fieles fanáticos de los azulcremas, mientras que el directivo volvía a sus labores en el equipo.