Álvaro Fidalgo llegó al Club América de la mano de Santiago Solari y generó dudas en su primer torneo, de hecho algunos periodistas de renombre en la televisión lo criticaban cruelmente. Sin embargo, ya con un poco más de tiempo, se adaptó a la perfección a la institución y a la Liga MX y en la actualidad es uno de los mejores mediocampistas del país, aún sin el entrenador que lo fichó.

El rendimiento del español ha sido extraordinario a lo largo del 2022: es titular indiscutido bajo el mando de Fernando Ortiz y una pieza vital en el esquema táctico del superlíder del Apertura 2022. Además, por si fuera poco, tiene un encanto que atrae a muchos fanáticos y esto quedó en evidencia en un video que se ha viralizado en TikTok.

El pasado 21 de septiembre, el América se midió ante el Nashville SC de la Major League Soccer en un duelo correspondiente a la Leagues Cup. Álvaro Fidalgo fue suplente, por lo que un aficionado aprovechó para realizarle un insólito pedido mientras hacía los movimientos precompetitivos cerca de la grada.

"Fidalgo, hazle un hijo a mi vieja", gritó un hombre mientras grababa todo. El español atinó a mirarlo y reírse, no pudiendo creer lo que estaba sucediendo. Segundos más tarde, el fan completó: "Hazle un hijo a mi vieja, está enamorada de ti. No hay pedo, yo lo mantengo". A pesar de que continuó con los ejercicios dictados por el profe, el mediocentro no podía contener la risa y nos dejó una reacción épica.

Los números de Álvaro Fidalgo en el Apertura 2022

Álvaro Fidalgo se convirtió en una pieza clave para este América de Fernando Ortiz: disputó los 17 partidos de la Fase Regular del Torneo Apertura 2022 de Liga MX y en 13 de ellos fue titular. Marcó 2 goles y repartió 4 asistencias, y el dato ilusionante para las Águilas es que todas sus participaciones llegaron después de la jornada 10. Está en su mejor momento, y se viene la Liguilla...