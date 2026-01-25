Era el minuto 30 del partido Bolivia vs México, cuando en la imagen se vio a Israel Reyes tirado en el césped, el lateral derecho del Club América parecía con un dolor en las costillas, por lo que inmediatamente pidió el cambio. En su lugar, Javier Aguirre ingresó a Ramón Juárez, por lo que su compañero tuvo que salir en el “carrito de las desgracias”.

Publicidad

Publicidad

Para ese momento sólo se corrió el rumor que el golpe había sido en la cadera, pero no se había asegurado nada. Aún así se dio una noticia favorable para los aficionados del América y es que después del medio tiempo el jugador Tricolor regresó a la banca y no se le veía con alguna molestia o incluso el caminado era un tanto normal.

Tweet placeholder

Durante la rueda de prensa con Javier Aguirre se habló del tema de los lesionados con los que ahora cuenta el equipo Tricolor, pero en ningún momento se detalló qué había pasado con el lateral de las Águilas. Fue más tarde que el periodista de Claro Sports, Alejandro Orvañanos dio a conocer el primer reporte confirmando la situación.

Publicidad

Publicidad

Primer reporte de Israel Reyes

De acuerdo con la fuente se menciona que se recibió un mensaje de alguien muy cercano al futbolista azulcrema y todo parece indicar que no es nada de gravedad y sólo habría sido un “tirón muscular”. Asegura que no es un tema de desgarre o algo de las fibras y esto sí lo mantendría por lo menos en observación para evitar algo mayor.

Tweet placeholder

¿Cuánto tiempo estará fuera?

Tomando esto en cuenta, el periodista afirma que serían sólo algunos días, por lo que todo parece indicar que no lo arriesgarían para el partido ante Necaxa, en el cual estaba previsto que André Jardine recuperara a todos sus elementos, sólo que en este caso para evitar alguna situación mayor, se estaría tomando esta medida.

Publicidad

Publicidad

En síntesis