Mientras pagó 12 millones por Allan Saint-Maximin, la cifra que daría América por Raphael Veiga

El Club América ha tenido hasta ahora un mercado de pases sin grandes sobresaltos. La directiva solo cerró las llegadas de Rodrigo Dourado y Aaron Mejía, además del regreso de Fernando Tapia tras su etapa en Tigres UANL, manteniendo un perfil bajo en comparación con otros torneos.

De todos modos, en Coapa saben que el plantel aún necesita un refuerzo de jerarquía. Para poder avanzar por ese nombre fuerte, las Águilas deben liberar un cupo de extranjero, una situación que viene demorando cualquier negociación importante en este mercado.

Inicialmente, el principal candidato a salir era el chileno Víctor Dávila, aunque en las últimas semanas también comenzó a tomar fuerza la opción de una posible salida de la Pantera Zúñiga, lo que le daría margen al club para moverse con mayor libertad.

En ese contexto aparece Raphael Veiga, mediocampista del Palmeiras, como el gran objetivo. El futbolista brasileño es un pedido expreso de André Jardine, quien considera que su llegada podría marcar un salto de calidad inmediato para el equipo de cara al Clausura 2026.

De acuerdo con la información del periodista León Lecanda en ESPN, América debería pagar entre 12 y 13 millones de dólares para quedarse con el pase de Veiga. A eso se suma un contrato importante, con un salario que oscilaría entre 2,7 y 3 millones de dólares por temporada.

¿Es fácil la negociación?

Según confirmó César Luis Merlo, América ya entabló negociaciones por el mediocampista, aunque no será una operación sencilla debido al peso que tiene Veiga en el Palmeiras. Aun así, la directiva azulcrema intentará avanzar para que el brasileño se convierta en el fichaje estrella del Clausura 2026.

