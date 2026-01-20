Luego de un confuso e inesperado mal comienzo de temporada, el América trabaja, aunque tarde, en cerrar refuerzos en el cierre del mercado de fichajes de invierno. El máximo campeón del futbol mexicano salió demorado a buscar incorporaciones, y por eso quiere lograr contrataciones que generene un golpe en el tablero.

En este sentido, el gran jugador apuntado es Raphael Veiga. Por su regularidad y sus aportes en instancias decisivas, sin dudas es uno de los futbolistas más utilitarios del continente. Volante ofensivo brasileño, de 30 años, multicampeón con Palmeiras, dos veces en la mítica Copa Libertadores, es un nombre deseado por todos.

A raíz de sus cualidades, es un futbolista polifuncional que puede arreglarle distintos problemas a André Jardine, ante la falta de variantes en la plantilla azulcrema. El mediocampista puede jugar de interno, de enganche, de extremo, de mediapunta y hasta de falso nueve, y en todas puede destacarse, y lo ha demostrado.

Raphael Veiga, uno de los capitanes de Palmeiras [Foto: Getty]

Si bien en anteriores mercados Palmeiras había decidido ponerle la etiqueta de ‘intransferible’, esta vez la negociación puede ser más sencilla. Según reveló ESPN, por 10 millones de dólares se puede concretar el trato. Ha cumplido un ciclo dado que lleva ocho años en Brasil, y tiene el deseo de seguir con una experiencia en el exterior.

Allí fue donde apareció el América de México en escena, equipo que quiere brindarle un salto deportivo y económico. Más allá de las conversaciones directas con Palmeiras por el traspaso, la directiva de las ‘Águilas’ busca seducir al jugador con un contrato de futbolista de elite, acorde a su trayectoria. Por ello, tendría una mejora salarial.

¿Cuál es el salario actual de Raphael Veiga en Palmeiras?

De acuerdo a la plataforma especializada Salary Sport, el volante brasileño percibe un sueldo de 527 mil libras esterlinas, un equivalente a 768 mil dólares al año. Actualmente, al ser su tercer vínculo al hilo con Palmeiras, el de Veiga no es uno de los contratos más altos con los que cuenta el ‘Verdao’ en su plantilla.

¿Cuál es el salario que América le ofrece a Raphael Veiga?

Hasta el momento, no se ha filtrado la cifra que le propone la dirigencia del club mexicano, aunque ESPN sostuvo que será de los mejores pagos del plantel del América. Actualmente, los salarios más altos que posee el equipo según Salary Sport oscilan entre 1 millón y 1.2 millones de libras, esto es, entre 1.3 millones y 1.6 millones de dólares. Sin dudas, para Veiga sería mejorar en todos los aspectos de su vida, personal y profesional.