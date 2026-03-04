Hoy miércoles el Club América disputará la Jornada 9 del Clausura 2026 al recibir al FC Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes y aunque para este partido André Jardine ya recupera a uno de sus jugadores clave, como lo es Alejandro Zendejas, no podrá contar en este duelo con la presencia de Vinícius Lima, quien recién ha llegado este torneo.

¿Por qué no juega Vinícius Lima?

Y es que el brasileño que llegaba como uno de los favoritos del conjunto azulcrema salió expulsado ante Tigres en el duelo donde los felinos los vencieron por goleada. No iba ni un minuto que había ingresado al terreno de juego por Rodrigo Dourado, cuando comete la falta en su primera jugada y va con la roja directa.

De esta manera, el castigo va por un partido y tendrá que perderse el encuentro del día de hoy ante los Bravos, por lo que estaría disponible para André en el siguiente juego del fin de semana cuando se midan ante el Mazatlán. Tomando esto en cuenta, Jardine tendrá que seguir dependiendo del otro brasileño en esa zona.

Son tres partidos los que ha disputado hasta el momento, ninguno como titular y sólo suma un total de 28 minutos desde su llegada, por lo que la escuadra ha visto muy poco de él y lo único que ahora tiene es una tarjeta roja en su historial. Se espera que para el cierre del torneo tenga un mejor desempeño dentro del terreno de juego.

Por ahora, el estratega tendrá a los demás refuerzos disponibles para este partido como Aaron Mejía, Dourado, Thiago Espinosa y Raphael Veiga, sumándole también a Zendejas que tras la lesión no había sido considerado por el estratega, pero en este duelo de mitad de semana reaparece, puesto que es uno de los jugadores más importantes.

