América tuvo que pasar la página y ya empezó a reacomodar la plantilla luego de las repentinas salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin. Ambos futbolistas eran titulares y de suma importancia para André Jardine, pero es un hecho que ya no podrá contar con ellos en el Clausura 2026 de la Liga MX.

En este contexto, la directiva de las Águilas tomó acción y fichó a un joven delantero para reforzar el ataque ante las bajas sensibles. Se trata de Diego Rocío, delantero mexicoamericano de 18 años que llega a préstamo al Nido, con opción de compra.

Tal como informó el periodista de Fox Sports Yeudiel Pacheco, Diego Rocío se suma inicialmente al plantel Sub-21 del Club América, pero no sería de extrañar que rápidamente dé el salto al primer equipo en caso de cumplir con las expectativas.

Este joven atacante llega procedente del Real Salt Lake City, franquicia de la Major League Soccer (MLS) con la que firmó su primer contrato a principios del 2026. Previo a ello estuvo en la cantera de Philadelphia Union y también jugó a préstamo en el Real Monarchs SLC de la MLS Next Pro.

Diego Rocío celebra un gol con Real Salt Lake (@diego.rocioo)

¿De qué juega Diego Rocío?

El nuevo fichaje del Club América se desempeña principalmente como extremo derecho. Sin embargo, también puede jugar como centrodelantero, por lo que Rocío podría convertirse en una variante interesante para Jardine en la ofensiva de las Águilas.

