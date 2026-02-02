En el Club América se terminó la era de uno de los futbolistas más importantes de los últimos años. Tras cinco temporadas en México, Álvaro Fidalgo tomó la decisión de dejar Coapa para volver a jugar en su país natal, España, una determinación que ya venía madurando desde hacía varios meses.

El mediocampista español, que siempre manifestó su identificación con Las Águilas, aceptó la propuesta del Real Betis, club que lo seguía de cerca y que finalmente concretó su fichaje, pese al fuerte vínculo emocional que Fidalgo tenía con el América, al que considera el club de su vida.

El traspaso se terminó cerrando en una cifra muy inferior a la cotización que tenía el jugador en el mercado. Sin embargo, un factor clave fue que Fidalgo tenía contrato vigente solo hasta mitad de año, situación que llevó al América a aceptar la oferta.

Finalmente, Real Betis pagó alrededor de 1,5 millones de euros más bonos para quedarse con el mediocampista, una cifra que sorprendió a muchos considerando la importancia del futbolista dentro del equipo y su peso en los últimos títulos del club.

Fidalgo y un adiós que no es definitivo al Club América

Lejos de cerrar la puerta, Álvaro Fidalgo dejó en claro que su historia con el América no está terminada. En una entrevista con el canal oficial del club, el español fue contundente respecto a un posible regreso en el futuro: “Me gustaría volver al América antes de retirarme, ojalá que sí nos encontremos otra vez. Gracias de corazón, fue un placer. Los echaré de menos, fue una historia maravillosa”.

Además, dejó una frase que reforzó su vínculo con la institución y con la afición azulcrema: “La afición sabe que no me van a ver nunca en otro equipo aquí en México. Se lo dije a Emilio desde el primer día y también a Santiago. Lo digo de palabra y la gente sabe que mi palabra la cumplo”.

