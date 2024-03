Con bet365 podrás obtener una ganancia de hasta $4,000 como bono de bienvenida para los nuevos usuarios que se registren en su plataforma. Este dinero podrías utilizarlo para apostar en cualquier evento que te ofrezca el operador ¿lo mejor? que podrías aumentar aún más tu dinero activando el código bonus bet365.

¿Para que sirve el código bonus bet365 y cómo se utiliza?

Si tienes un código de promoción de la casa bet365, ingresa ya mismo a la web, regístrate e ingrésalo en el formulario de inscripción en el campo “código bonus bet365”. Con este código podrás recibir un monto adicional extra que podrás redimir o usar en cualquier apuesta que tú quieras.



TIPO DE BONO DETALLE DE LA OFERTA Activa aqui tu código Bono de bienvenida en deportes Consiga hasta $4,000 en apuestas gratis con bet365

Oferta de nuevo cliente

Las apuestas gratis se pagan como bonos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los bonos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. BOLA365 AUMENTO DE APUESTA Esta opción, disponible solo para usuarios nuevos y elegibles, permite que se aumente la cuota de apuesta para unos determinados eventos. Esta oferta se reconocerá por una flecha verde en los eventos seleccionados. BOLA365 Bono de casino Los nuevos usuarios podrán ingresar y depositar un mínimo de $200 en el casino BET365. Con ese monto de apuesta, se podrá obtener 50 giros gratis para juegos como Big Circus, Legacy of the Tiger y Football Cash Collect, entre otros.



Casino en bet365 – Oferta de nuevo jugador

Deposite y apueste $200 en juegos de Casino elegibles para obtener 50 giros gratis. Se aplican límites de tiempo, restricciones de juego y condiciones. BOLA365 El código de bonificación BOLA365 se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.



¿Cómo me registro con el código bonus bet365?: Guía paso a paso

Si te gustan las apuestas y deseas que tu depósito inicial pueda aumentarse, bet365 te brinda la posibilidad de que puedas ganar más dinero. Solo debes registrarte por primera vez en bet365 e ingresar tu código bonus bet365 siguiendo estos pasos:

1. Ingresa al operador de apuestas Bet365, mediante buscadores web, las páginas, aplicaciones o plataformas oficiales de esta casa.

2. Busca el botón de “regístrate” y diligencia el formulario que te aparece a continuación. Deberás registrar todos tus datos personales y de contacto.

3. Registra el usuario y la contraseña que desees, y no olvides introducir el código “BOLA365” el el formulario de registro.

4. Acepta los términos y condiciones para finalizar el proceso de registro.

5. ¡A Disfrutar de los $4,000 que ganaste por ser un nuevo usuario de bet365!

Bet365, términos y condiciones de la bonificación

Una vez te registres, siguiendo el paso a paso anterior, y luego de que BET365 certifique tu identidad, mediante el envío de un código de verificación o seguridad, tu bono de bienvenida se activa en tu cuenta. ¿Qué debes tener en cuenta para usar correctamente el bono de bienvenida?

• Disponible solo para clientes nuevos. Realice un depósito elegible de un mínimo de $100 o más y solicite la oferta dentro de los 30 días posteriores al registro de su cuenta para recibir un 100% de dicha cantidad en bonos de apuesta, hasta un máximo de $4,000. Una vez solicitados, sus bonos de apuesta serán acreditados en el saldo de su cuenta y no los podrá retirar.

• Para liberar sus bonos de apuesta, debe realizar apuestas elegibles por el valor de su depósito elegible (hasta $4,000), y estas se deben determinar dentro de los 30 días de solicitada la oferta. Solo contarán para estos requisitos las apuestas elegibles que hayan sido determinadas después de solicitar la oferta.

No contará como depósito elegible, los depósitos realizados mediante Astropay Card, Baz y CoDi.

• Las apuestas realizadas deben cumplir ciertas condiciones para contar para la liberación de bonos de apuesta:• Debe contener al menos una selección con momios de 1.50 (1/2) o superior.• Solo cuenta la apuesta acumulativa más alta (anticipada o en vivo) hecha a una selección individual en una combinación de mercado/partido para el requisito de determinación de las apuestas.• En caso de que una apuesta se haya cerrado parcialmente, solo contará la cantidad de la apuesta que permanece activa.• En caso de que una apuesta haya sido editada utilizando la opción ‘Editar apuesta’, solo se calculará el nuevo importe con base a la nueva apuesta.• Las apuestas cerradas en su totalidad, los juegos instantáneos, las apuestas a productos de Juego, las apuestas realizadas mediante bonos de apuesta, apuestas gratis, apuestas anuladas, las apuestas en vivo determinadas como empate (push) y las participaciones en ‘Fantasy Sports’, no contarán.

• Los bonos de apuesta no son retirables, y los importes de sus bonos de apuesta no se incluyen en ninguna ganancia. Cualquier ganancia que obtenga de los bonos de apuesta será agregada a su saldo retirable. No podrá utilizar los bonos de apuesta en ciertos productos, ofertas/promociones y tipos de apuesta. Consulte las condiciones completas para más información.

• Si su cuenta se encuentra inactiva por un período de 90 días consecutivos, perderá sus bonos de apuesta y estos serán eliminados.

Bet365 te ofrece también otro tipo de promociones

La casa de apuestas BET365 no deja escapar ningún detalle para sus usuarios. Así que, si estás buscando otras ofertas independientes del bono de bienvenida o del código bonus bet365, este operador te brinda un link exclusivo para que puedas aprovechar sus promociones, no solo para eventos de fútbol, sino para otros deportes. Aquí te presentamos algunos de ellos:

Ø GARANTÍA POR SUSTITUCIÓN: Esta opción se da en apuestas anticipadas en partidos seleccionados de fútbol. Si el usuario realiza una apuesta por un jugador (remates, asistencia, gol, etc) y éste es sustituido antes del medio tiempo, BET 365 te devuelve tu apuesta en modo bono.

Ø GOLF – G/P – EXTRA: Si eres aficionado al golf, esta es tu oportunidad. Con esta oferta, el usuario deberá registrarse, dirigirse a eventos deportivos de golf y seleccionar el cupón. Esta promoción permite aumentar o disminuir el número de posiciones cuando realiza apuestas anticipadas al mercado “ganador final” en juegos de golf determinados.

Ø CABALLOS DE AUSTRALIA: Si estás buscando nuevos deportes para el mercado de apuestas, BET365 te permite apostar en “caballos de Australia”. Esta opción solo se encuentra disponible para clientes nuevos y elegibles. Solo debes realizar una apuesta a “ganador fijo” en cualquier carrera de este deporte y si en el momento del salto el valor de la apuesta es superior a la que hiciste, se pagará el monto superior.

Cierres de apuestas en bet365

Unas de las ofertas más llamativas de BET365 México es la opción “cerrar apuesta”. Esta promoción, que se encuentra en el link “funciones especiales”, les permite a los usuarios que no tengan que esperar a que su apuesta concluya, sino que tiene la oportunidad de monitorear sus selecciones y cerrarlas en el momento que ellos decidan.

Al elegir la oferta (disponible para algunos eventos) la cantidad indicada será liquidada y el resultado final vinculado a su apuesta, sin que se afecte la cantidad que se pagará a su cuenta. ¿Por qué es interesante esta oferta? ¡sencillo! Porque le ofrece al apostador minimizar posibles pérdidas en sus apuestas previas.

Bet365: un ábanico de mercado de apuestas

A la hora de ofrecer posibilidades de apuestas en deportes, BET365 no se queda atrás frente a otros operadores. Esta casa, reconocida en el mercado de apuestas mexicano, cubre diferentes eventos deportivos y juegos de casino en línea en su plataforma.



Actualmente, BET365 brinda la posibilidad de apostar en más de 30 categorías deportivas, siendo el principal evento los encuentros referentes al fútbol. Aquí, podrás encontrar la Liga Mexicana, Liga de Campeones, Serie A de Brasil, Primeira Liga de Portugal, Ligue 1 de Francia o Bundesliga Alemana.



Además, ofrece apuestas en eliminatorias CONCACAF, EURO 2024 y COPA DEL MUNDO 2026.

¿No te llama la atención el fútbol? ¡Eso no es problema! BET365 también ofrece dentro de su abanico de posibilidades las apuestas en otro tipo de deportes, como el boxeo, béisbol, ciclismo o fútbol americano.



La NFL es uno de los mercados que más atrae a los nuevos apostadores mexicanos, sin omitir que la NBA es uno de los eventos que, después del fútbol, tiene más usuarios siguiendo.



Con el baloncesto de USA se puede optar por opciones como “boletos parlay”, “boletos teaser” o apuestas futuras (ganador del campeonato).

¿Quieres probar suerte con otros deportes? Este operador te permite apostar, incluso con el dinero del bono de bienvenida y del código bonus bet365, en deportes no tan conocidos como fútbol sala, rugby, speedway, waterpolo y dardos, entre muchos otros. También puedes apostar en tenis con la opción “aumento de parlay”, en la que si la apuesta resulta ganadora se agrega un aumento de cuota entre el 5% y el 70% a las ganancias, dependiendo del número de selecciones que se haya realizado.

Apuestas en vivo y opción de streaming

Bet365 no solo es reconocida en el mercado de apuestas como un operador que ofrece un sinnúmero de alternativas de apuesta, sino, además, como una casa que les permite a sus clientes que puedan acceder al seguimiento en vivo de eventos deportivos, a través de imágenes en directo gracias a su servicio de streaming.

Con esta opción, los usuarios podrán seguir en directo los encuentros seleccionados y apostar en vivo para aumentar las posibilidades de ganar. Recuerda que podrás usar el código bonus bet365 en esta modalidad.

El servicio de streaming está disponible para varios deportes, como el baloncesto, tenis y fútbol. Para el deporte rey, bet365 dispone del link “transmisión en vivo”, el cual se encuentra disponible para clientes elegibles, logrando retransmitir las mejores ligas de fútbol del mundo para usuarios que dispongan de pc, iphone, android o ipad. ¿Qué necesitas? Disponer de fondos en tu cuenta o haber realizado una apuesta en las últimas 24 horas.

Bet365 como app móvil para México

¿Quieres llevar a Bet365 a cualquier parte donde te encuentres? ¡No te preocupes! este operador ofrece a los apostadores que puedan acceder a sus juegos y eventos deportivos visitando directamente su sitio web dentro de exploradores de internet de los dispositivos móviles o descargando la aplicación directamente desde Android 10+ o iOS15.



Una vez ingreses a la tienda de tu celular, descargues BET365, aceptes los términos y condiciones, podrás ingresar a tu cuenta y realizar los depósitos que quieras y apostar en el evento que desees.



También podrás usar el bono de bienvenida y el código de bonus bet365 desde tu dispositivo móvil, a cualquier hora y sin ningún tipo de restricción tecnológica.

En caso de que no cuentes con un celular, eso no impide que puedas visitar la plataforma de BET365, pues podrás seguir y apostar en el evento que quieras a través de tu tablet o computador. Solo basta con ingresar a la página oficial, acceder a tu cuenta, disponer de un depósito mínimo y realizar tu apuesta seleccionada previamente.

Métodos de pago en bet365

Bet365 dispone de una gran variedad de opciones de métodos de pago, lo cual la hace una de las grandes y más atractivas casas del mercado de apuestas en línea. Te invitamos a que los consultes directamente desde el sitio oficial de bet365 México.

Servicio al cliente en bet365

Si presentas alguna dificultad o inconveniente, o, sencillamente deseas conocer más a fondo sobre Bet365, este operador ofrece un servicio al cliente especializado que te podrá atender por medio de su chat en vivo, el cual te permitirá comunicarte con un miembro del equipo en cualquier día de la semana y durante las 24 horas del día.



También disponen de un correo electrónico oficial para que, desde tu cuenta personal, puedas remitir un email, en el que te responderán a la mayor brevedad tu inquietud. No te quedes con dudas, contacta a bet365 México si tienes alguna reclamación o deseas ampliar más información sobre esta casa de apuestas.

Análisis final sobre bet365

Después de analizar y examinar la plataforma Bet365, incluyendo sus promociones, ofertas deportivas y bonos de bienvenida, es de resaltar que la opinión sobre esta casa de apuestas es sobresaliente.



Es un operador que cuenta con la licencia de operación y funcionamiento desde hace varios años en México y se ha potenciado como una organización fuerte para Latinoamérica gracias a su variedad en el mercado de apuestas y su cobertura en eventos deportivos.



Sus promociones para varios deportes brindan la posibilidad a los usuarios de conocer nuevas opciones de apuestas, sin dejar de mencionar las cuotas mejoradas y los momios que se ofertan y que permiten a los clientes abrir una puerta a ganancias duplicadas.

LO QUE NOS GUSTÓ LO QUE NO NOS GUSTÓ Su plataforma y página web es sencilla. El formulario de registro es simple y rápido. Solo se dispone de dos canales de comunicación para el servicio al cliente (correo y chat en vivo), lo que limita la posibilidad a los usuarios de lograr resolver sus dudas con prontitud. Ofrece gran variedad en juegos de casino, así como bastantes eventos para seguir en vivo a través de su plataforma streaming. No dispone de variedad de métodos de pago o de retiro de dinero. Los monederos electrónicos son importantes, pero solo cuenta con una opción para esta modalidad. BET365 ofrece la posibilidad de apostar en más de 30 deportes, incluso apuestas en videojuegos (opción esports).

Preguntas frecuentes sobre el “Código bonus bet365”

Es fundamental para los apostadores tener en cuenta algunas respuestas a preguntas frecuentes que surgen en bet365 sobre elcñodigo bonus. Por eso, aquí te traemos algunas de ellas:

¿Cómo se registra el código bonus BET365 y para qué sirve?

El código de promoción se registra con el formulario de ingreso. Una vez ingreses tus datos personales, existe la opción de registrar el código, el cual te brinda la posibilidad de un dinero extra que podrás usar en cualquier apuesta del evento deportivo de tu preferencia.

¿Dónde se consigue un código bonus BET365?

El código bonus bet365 es un código especial que lo ofrecen algunas páginas reconocidas o grupos de interés en apuestas. En algunas ocasiones se puede obtener de plataformas que tienen patrocinio o un vínculo reconocido con bet365, y que a través de los códigos reciben ganancias por recomendación o ampliación del nombre del operador. Recuerda que el código es único y no es igual al bono de bienvenida, éste último que se obtiene solo por depositar un monto mínimo al momento del registro.

¿Son acumulables el código bonus y el bono de bienvenida?

Sí, pues el bono de bienvenida se activa una vez deposites dinero en tu cuenta y logres una apuesta mínima de $100, mientras que el código bonus bet365 se activa automáticamente lo registres con el formulario de inscripción. En ambos casos, la activación se produce por ser un usuario nuevo de esta casa de apuestas.