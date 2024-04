Este fin de semana comienza la Jornada 14 de la Liga MX y todos los ojos se posarán en el duelo entre Santos Laguna y América. Las Águilas buscarán mantener el liderato con una victoria en su visita al TSM Corona y así asegurarse su clasificación a la Liguilla.

De cara a este partido, te presentamos las apuestas para este juego entre Santos Laguna y América por el Clausura 2024 de la Liga MX:

Pronósticos: Santos Laguna vs América

Victoria del América -1.86 en bet365

Ambos equipos anotarán – 1.70 en bet365

Más de 2.5 goles – 1.75 en bet365

El América ganará en su visita al TSM Corona

A lo largo de este Clausura 2024, América ha sido uno de los equipos más regulares fuera de casa. En los siete partidos que le tocó salir de casa, consiguió cuatro victorias, dos empates y perdió apenas una sola vez.

Como si eso fuera poco, las Águilas tienen un buen registro reciente a la hora de visitar el TSM Corona. De hecho, y sólo yendo a las últimas dos visitas a Torreón, el América ganó uno y empató el otro.

Las estadísticas muestran que ambos equipos anotarán

Otra de las apuestas sugeridas para este duelo es que ambos equipos marcarán. La realidad indica que en los últimos cinco encuentros entre estos dos equipos, nunca terminaron el juego empatados a cero.

Los números de Santos Laguna en tres de sus últimos cinco juegos en condición de local dejan en claro que los Laguneros no tienen problemas en anotar goles en casa (3-0 vs. Cruz Azul, 1-0 vs. Mazatlán y 3-0 vs. Puebla).

Y, pese a que América empató en cero dos de sus últimos cinco partidos fuera de casa, en el resto de las ocasiones consiguió hacer aunque sea un gol.

Habrá más de 2.5 goles en el Santos Laguna vs. América

Esta sugerencia sigue un poco las líneas de la anterior. En el historial reciente entre ambos equipos, los dos han marcado más de dos goles por partido. En los últimos tres juegos entre ambos hubo entre 4 y 7 goles por partido (4-3, 2-2 y 3-3).

Al mismo tiempo, con sus 11 goles fuera de casa, el América es uno de los equipos más goleadores en condición de visitante.

Pese a que Santos Laguna no tiene un excelente registro goleador (14 goles en 14 partidos jugados) ha encontrado mayor constancia en condición de local con tres victorias en casa (3-0 vs. Cruz Azul, 1-0 vs. Mazatlán y 3-0 vs. Puebla).

Cuotas Santos Laguna vs. América

Victoria del Santos Laguna – 3.75 en bet365

Empate – 3.60 en bet365

Victoria del América – 1.85 en bet365

Últimos cinco partidos entre ellos:

América 4-3 Santos Laguna (Apertura 2023)

Santos Laguna 2-2 América (Clausura 2023)

América 3-3 Santos Laguna (Apertura 2022)

Santos Laguna 2-3 América (Clausura 2022)

América 2-1 Santos Laguna (Apertura 2021)