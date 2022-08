En la semana de la independencia de México, Canelo Álvarez defenderá por primera vez sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano contra Gennady Golovkin, en lo que será el cierre de la trilogía. Por otra parte, el kazajo volvió a hablar de la primera polémica pelea y comentó que utilizaron los jueces para robarle aquel combate.

Aquella primera pelea fue una de las más esperadas porque se enfrentaban los mejores peleadores del momento en su prime. Sin embargo, la amplia tarjeta que vio ganador al tapatío marcó para siempre la veracidad que había de los fanáticos, por lo que la ajustada victoria de 2017 dejó sobre volando de que ambos choques fueron robados.

Por otro lado, a casi un mes para que se de la trilogía, Gennady Golovkin volvió a caldear el ambiente al marcar que usaron a los jueces en aquella primera pelea. “Seré honesto contigo, me mudé al día siguiente. No he pensado mucho en eso. Me di cuenta que esas personas que dieron esos puntajes, fueron utilizados. Fueron usados como pañuelos desechables. Era hora de usarlos, se usaron y se desecharon”, recordó el kazajo según lo informado por Izquierdazo.

Y agregó: “Fue un gran espectáculo dramático. La puntuación no es mi culpa. Lo presioné en cada round. Mira, todavía tengo todos los cinturones. Todavía soy el campeón”. Por último, comentó que tras la derrota contra Dmitry Bivol el mexicano tomará más en serio el cotejo contra él porque realizó un análisis más profundo.

“Conozco a Canelo desde hace mucho tiempo, y siempre supe que era posible, y Dmitri Bivol nos acaba de demostrar eso. Algunos expertos tenían la ilusión de que Canelo era imbatible, yo nunca compartí esta opinión. Esa derrota hizo que la situación volviera a la realidad, al estado actual de las cosas. Creo que sacará conclusiones a raíz de su pérdida. Se tomará nuestra pelea mucho más en serio, de manera mucho más realista, y será una pelea totalmente diferente, en comparación con su pelea contra Bivol”, finalizó Gennady Golovkin.