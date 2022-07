El próximo sábado Ryan Garcia vuelve al ring para enfrentar al dominicano Javier Fortuna en Los Ángeles California con el objetivo de estar nuevamente a la vista de los peleadores de elite de la actualidad. Por otro lado, a horas del su segundo combate, el californiano apuntó todos sus cañones contra Gervonta Davis al mencionar que no quiere firmar la pelea porque lo haría ver muy fácil.

La realidad para el peleador de Joe Goosen es que por el momento no tuvo una verdadera prueba a lo largo de su invicto de 22 peleas. Es más, lo más interesante que aparece en su camino es Luke Campbell a quien venció por la vía rápida en enero de 2021 cuando chocaron por el Título Mundial Ligero Interino del CMB.

Por otra parte, previo al combate, Ryan Garcia mantuvo diálogos con BoxingScene.com y comentó que buscan el próximo sábado va superar rápidamente a Javier Fortuna. A su vez, en la misma charla, el monarca interino le dejó varios recados a Gervonta Davis y la promotora que lo maneja al decir que no quieren que lo enfrente porque realizaría una victoria muy fácil.

“No estoy desesperado para pelear con él. Estoy hambriento de mostrar al mundo que soy el mejor peleador de la división. Siento que él es el mejor peleador en la división, y con velocidad, poder, precisión e inteligente, pienso que él está ahí arriba. Pero, yo soy justamente mucho mejor y voy a separarme de él y voy a hacer que se vea muy fácil cuando yo esté dentro del con él y estoy muy ansioso de mostrarle a la gente que soy más de lo que se parece, que soy realmente un mejor que boxeador de lo que vos percibes cuando estás dentro del ring conmigo, lo sentirás enseguida”, expresó el californiano.

Y agregó: “Entonces, quiero mostrarle a Gervonta Davis personalmente esto también. Él confía mucho que puede derrotarme. Entonces quiero que me lo muestre. Estoy cansado con las charlas. Estoy listo para resolverlo en el ring. Y si él no quiere hacerlo, entonces nosotros no podemos ver lo que él reamente quería. Estoy realmente en un buen lugar, donde quiero tomar ese paso y quiero destruirlo y tomar mi lugar como la cara del boxeo. Pienso cualquiera que gane esa pelea se convertirá en la cara del boxeo”.