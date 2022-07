En Los Ángeles, California, Ryan Garcia reaparece para enfrentar a Javier Fortuna en busca de una victoria que lo vuelva a colocar entre los mejores peleadores de las 135 libras. Por otro lado, a hora de chocar, el dominicano le dejó un recado al estadounidense al comentar que no solo necesita noquearlo, sino que también comerle el corazón para ganar.

El peleador de Óscar de la Hoya busca volver a ser una de las grandes caras de los pesos ligeros luego de que Gervonta Davis haya marcado que es un noqueador nato, mientras que Devin Haney mostró por qué es el número uno al vencer por puntos a George Kambosos Jr. Debido a esto, mañana por la noche necesita una victoria categórica.

Por otra parte, esto mismo lo sabe Javier Fortuna quien busca una pelea mundialista, en la que podía ser su última oportunidad por su edad. Debido a esto, el dominicano, a horas de la pelea advirtió que deberá no solo noquearlo, sino que también comerse el corazón su joven de California porque en las tarjetas no podrá imponerse.

“Tengo que noquearlo. No puedo permitir que vaya a las tarjetas, porque aún si lo derribo varias ocasiones, no ganaría en las tarjetas”, expresó el centroamericano a BoxingScene.com. Además, en dialogo con Fight Hub TV dijo que “Lo noquearé y me comeré su corazón". Por otro lado, comentó que solamente un par de veces en su cabeza que le pasó, como la derrota con Joseph Diaz Jr. “Par de veces en mi carrera me pasó eso. Lo dejé en manos de los jueces y no fue algo bueno. Ahora tendré que matarlo o tendrá que matarme”, explicó.

Por su parte, Ryan Garcia comentó que no se siente intimidado por las palabras de Javier Fortuna. “Había dicho que me iba a acobardar cuando lo viera. Se plantó frente a mí y no se necesita mucho para alterarlo Fue divertido. Le piqué un poco y explotó. Para mí, es solo diversión. No suelo meterme en esos juegos de emociones. Todo lo que veo es un tipo que está enojado, no sabe cómo contenerse, y actúa así”, finalizó.