El próximo sábado, Dmitry Bivol deberá defender su Título Mundial AMB Medio Pesado contra Gilberto Ramírez en Arabia Saudita. Por otro lado, en las últimas el Zurdo volvió a hablar de la pelea para comentar que el ruso tiene miedo y que solo se preocupa por lo que va a llevar adelante en el ring.

Desde que se ordenó la pelea mundialista, el mexicano no ha parado de mostrarse feliz y confiado por el combate que se vivirá el próximo cinco de noviembre. Debido a esto en las últimas horas, el Campeón de la Asociación Mundial del Boxeo comentó que no entiende por qué se siente así.

Por otra parte, al igual que en otras oportunidades, el Zurdo Ramírez se volvió a mostrar contento por la pelea y motivado. “Me siento feliz, me siento calmado y realmente confiando en mi preparación y en mi mismo. Me voy a convertir en dos campeón del mundo este sábado”, comenzó en diálogos con Fight Hub TV.

Y agregó: “Mi equipo me presionó mucho y es por esto que me siento muy confiado. Voy a lanzar muchos goles y todo el mundo mirará mi potencia y verán lo que puedo resolver a Dmitry Bivol. No solo él, sino también otros luchadores. No me importa el estilo que él tiene. Solamente me preocupo porque lo que haré este sábado. Lanzar muchos golpes, como dije y derrotarlo".

Por último, como sucedió con Canelo Álvarez, el mazatleco comentó que el dinero llega con las mejores peleas y que los mejores se enfrentan ante los mejores. “Para mí, tengo que pelear contra los mejores. Los mejores tienen que luchar contra los mejores. Sí, por supuesto, está preocupado por mí. Por eso trató de evitar la pelea”, cerró Zurdo Ramírez sobre Dmitry Bivol.