El próximo sábado Ryan Garcia regresa al ring ante el experimentando Javier Fortuna en Los Ángeles, California. Por otro lado, luego de varios tiros con Saúl Álvarez, el exboxeador de Eddy Reynoso comentó que estaría feliz en tener en la primera fila al Campeón del Mundo de los Súper Medianos. ¿Irá Canelo a la pelea de su excompañeró?

En el día de ayer volvó a lanzar varios tiros el peleador que es promocionado por Óscar de la Hoya luego de contestarle a Floyd Mayweather y al tapatío. “Necesitan que los Vengadores me detengan, necesitan que los Vengadores me impidan hablar. Podría ser Floyd, podría ser Canelo, agreguen todos los GOAT, los necesitan todos. No pueden detenerme”, comentó el excampeón del mundo interino de los ligeros.

Por otro lado, en diálogos con Inside Figthing, Ryan Garcia marcó que le encantaría que Saúl Álvarez esté presente en su próxima pelea. “Sin problemas le puedo conseguir boletos. Sé que los puede comprar él mismo, pero si me los pide personalmente, con gusto se los doy. Me encantaría verlo aquí en la pelea”, comentó el estadounidense.

Por otra parte, el excampeón del mundo interino del Consejo Mundial del Boxeo comentó en que detalles se han fijado para mejorar contra Javier Fortuna. “Nos estamos enfocando en pequeños detalles y técnicas, y habilidades defensivas que quizás no me importaron antes porque era muy rápido”, expresó a BoxingScene.com.

Cabe recordar que esta será la segunda pelea que realizará Ryan Garcia en el 2022 luego de haber derrotado por puntos, en una mala pelea, a Emmanuel Tagoe. Cabe recordar que en el 2021 solo enfrentó a Luke Campebell, el 2 de enero, que frente Fortuna debió haber combatido en mitad de año.