Mañana por la noche Gervonta Davis defiende su Título Mundial Ligero ante el mexicano Isaac Cruz, mientras que en la misma cartelera se presenta Sergiy Derevyanchenko. Por otra parte, previo a su regreso al ring, el ucraniano habló de la eliminatoria mundialista que tendrá con Jaime Munguía y le dejó un mensaje al de Tijuana.

Derevyanchenko viene de perder por paliza ante Jermall Charlo en el 2020 luego de haber ganado una nueva oportunidad mundialista tras realizar una gran pelea ante Gennady Golovkin. Aquella noche ante el kazajo lo tiró en el cuarto asalto, pero tras ese golpe no pudo dominar una pelea en la que muchos vieron ganar al europeo.

Por otra parte, a nada de que se vuelva a presentar contra Carlos Adame, Sergiy Derevyanchenko dijo que va por la victoria mañana por la noche y por el peleador de Tijuana. “Quiero ganar esta pelea, enfrentar a Jaime Munguía y luego pelear por el título nuevamente. Mi sueño es ganar el cinturón y para eso estoy trabajando”, expresó el ucraniano según lo informado por Izquierdazo al referirse que quiere la revancha ante el estadounidense, por lo que quiere pasar por encima a Jaime Munguía.

A su vez, comentó que el choque ante Carlos Adame clave para lograr ser campeón del mundo por primera vez en su carrera. “Tengo mucha motivación para esta pelea. Eso y mi poder me ayudarán, ganar esta pelea mantendrá mi carrera y me pondrá a donde quiero volver. Me siento fuerte y estoy emocionado de enfrentarme a Adames”, agregó.

Cabe recordar que Fernando Beltrán le dijo a ESPN que tienen pensado llevar el próximo combate de Jaime Munguía en febrero de 2022, pero en Ciudad de México. En aquel dialogo, el promotor de Zanfer Promotion no descartaba enfrentar a Gennady Golovkin, quien en los últimos días se le cayó el combate por las nuevas restricciones del COVID-19.