El próximo sábado Gilberto Ramírez quiere dar un gran golpe en la mesa de las 175 libras, por lo que busca salir con la mano en alto ante Dmitry Bivol. De todas maneras, quien se encuentra sorprendido por la confianza del mexicano es el ruso que no entiende por qué se muestra así.

En el 2022 el Campeón del Mundo AMB Medio Pesado demostró que está a la altura de darle pelea a un peleador nacional y que soporta la pegada. Debido a esto, en los últimos días le quitó el valor al Zurdo Ramírez al decir que va a combatir contra un mexicano más, sin pensar en lo sucedido a inicio de año.

Por otra parte, Dmitry Bivol se muestra sorprendido por la confianza con la que se siente Gilberto Ramírez. “Él tiene un buen golpe al cuerpo y no lanza un golpe duro. Él usa combinaciones. Usualmente, él usa cuatro o tres golpes. Esto es interesante”, comentó el ruso a Fight Hub TV.

Y agregó: “Es duro cuando tu oponente lanza muchos golpes en comparación solamente uno. No sé por qué él está tan confiado. Para mí, no es importante. Quizás porque nunca perdió. Quizás porque él quiere algo de atención. No tiene sentido porque todo esto es sobre pelear. Todo sobre las acciones en el ring. No puedo lo que quiero, pero deberé probarlo en el ring”.

Por último, comentó que no le gusta hablar de los sparrings que ha realizado y que vio algunas peleas del mexicano. “Simplemente entrené con él, y antes de esta pelea, vi sus peleas. Tal vez similar. No podemos cambiar demasiado, para ser honesto”, finalizó Dmitry Bivol sobre el Zurdo Ramírez.