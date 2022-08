Mencionar a Jake Paul es referirse a uno de los boxeadores más polémicos que tiene la actualidad el mundo del boxeo por la forma de realizar sus combates y de referirse al camino que viene realizando. Por otro lado, el deporte de los puños comienza abrazarlo más y más, y en las últimas horas fue Keith Thurman quien lo desafió para enfrentarse dentro de un ring.

Guste o no gusta, la llegada de los hermanos Paul le ha dado a esta disciplina aire para que pueda aire renovar su forma de realizar negocios y para atraer a un público más joven que no lo seguía. No es casualidad que Ryan Garcia, una de las jóvenes estrellas que tiene pugilismo, acapare tanto seguidores por lo que hace en sus redes sociales.

Debido a esto, son muchos los boxeadores y deportistas que buscan enfrentar a Jake Paul ya que es un gran pago por un par de golpes. Ante esto, no es casualidad que Keith Thurman, excampeón del mundo haya empezado a desafiar al youtuber y a su manager luego de que se cancele el combate contra Hasim Rahman Jr.

“Solo mándame el contrato, ambos conocemos a Stephen Espinoza. Dejen de jugar. Si no tienen con quién que pelear pónganme con ese chico, déjenme enseñarle algo de boxeo real, y podemos hacer algo por la gente. Él (Paul) está aquí con todo el entretenimiento, sabes que todo esto es entretenimiento, pero la gente todavía va al circo. Es lo que es”, expresó el excampeón del mundo a Fight Hub TV.

Y agregó: “Escuché que es un chico de Cleveland, y le aplaudo por todas las cosas que ha realizado por vivir su sueño de la manera en que puede. Él (Paul) tiene el deseo de ser un peleador y tienes que respetar a las personas que dan ese paso en el ring. Ha realizado peleas decentes, ha tenido algunas victorias buenas hasta ahora, pero no ha podido concretar una buena pelea, ¿qué pasó con Tommy Fury?”. ¿Aceptará la pelea?