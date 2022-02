Como se sabe, en el oeste de Europa se vive un duro conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual tiene en vilo a los principales países debido a que están muy cerca de iniciarse una guerra. Debido a esto Wladimir Klitschko, excampeón del mundo de los pesados, dio a conocer que se unió al ejercito nacional para defender a su país de una posible invasión rusa.

Habla de los hermanos Klitschko es mencionar a una de las familias más importantes de los últimos 30 años de la historia de boxeo. Ambos lograron ser campeones de los completos luego de que hayan reinado entre 1999 y 2016. Una locura.

Por otro lado, la escalada entre Rusia y Ucriana llevó a Wladimir Klitschko alistarse al ejercito para defender a su país de una posible invasión. “Cuando veo a mi país que está luchando políticamente, aquí estoy, no puedo quedarme quieto y sin hacer nada. No quiero, por eso estoy aquí. Por eso me inscribí hoy para la defensa territorial del país en la ciudad”, expresó el excampeón del mundo.

Y agregó: “Y antes de que nuestros enemigos ataquen a Ucrania, tienen que hundirse. Somos fuertes. Será un precio muy doloroso para todos. Esperamos que nuestros diplomáticos, los diplomáticos ucranianos den todo su conocimiento para detener esta agresión y defender la patria”.

Por su parte, Vitali no es encuentra exento de esto ya que él es alcalde de Kiev, capital de Ucrania, por lo que motiva a sus ciudadanos a que se enlisten en la defensa nacional. “¡Amigos! Vine a revisar cómo funciona la consulta con los voluntarios en el primer centro de reclutamiento de reservistas, que fue creado por la capital. Y mi hermano presentó la solicitud y los documentos: se une a la brigada de defensa territorial de la ciudad de Kiev”, expresó el excampeón del mundo en Twitter.