El próximo sábado en Arabia Saudita Dmitry Bivol vuelve al ring para defender su título mundial AMB Medio Pesado ante el mexicnao GIlberto Ramírez. Por otro lado, previo al combate, el excampeón del mundo dio la clave con la que puede arrebatarle el título mundial al ruso.

Sin duda el nacido en Sinaloa tendrá una de las peleas más duras de su carrera debido a que enfrentará al mejor peleador que tuvo en su carrera. De todas maneras, el mazatleco viene esperando este combate desde que derrotó a Yunieski González por la eliminatoria al cetro de la Asociación Mundial de Boxeo.

Por otra parte, de cara al choque contra el ruso, el mexicano habló con Boxing 24/7 y explicó la clave para salir con la mano en alto. “Ganaré esta pelea. Mis golpes al cuerpo, mi duro trabajo, mi tamaño y mi potencia serán demasiado para Bivol. Lo desgastaré en la segunda mirad de la pelea. Una vez que gane, mi intención es unificar. Quiero ser el rey de esta división”, comentó Gilberto Ramírez.

Y agregó: “Estoy muy feliz y motivado, porque esperé esta oportunidad por el título mundial durante mucho tiempo. No puedo esperar a estar en Abu Dhabi, el 5 de noviembre. Me he evitado durante los últimos dos años, pero ahora no tengo dónde ir. Este es el momento. Será muy emocionante”.

Por último, el mazatleco explicó por qué para él es una pelea clave en su carrera como profesional. “Vencer a Bivol me permitiría convertirme en campeón mundial de dos divisiones, algo muy importante para mí. Sería un gran logro. Todos verán mi potencial, después de esta pelea, cuando levante la mano y tome el cinturón mundial que ahora tiene Bivol”, finalizó.