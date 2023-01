Una de las peleas que se confirmó en el 2022 para el 2023 es el choque entre David Benavidez y Caleb Plant, eliminatoria al Título Mundial CMB Supermediano CMB que tiene Canelo Álvarez. Por otra parte, tras varios tiros en redes sociales entre ambos peleadores, diferentes reportes dan por hecho la fecha y la sede para llevar adelante el choque.

Previo a que se confirmaran las charlas para que se lleve adelante la pelea, los dos estadounidenses no pararon de lanzar munición pesada en entrevistas como en las redes sociales. Debido a esto, el combate se vuelve muy atractivo para el todo el mundo ya que son dos luchadores probados y con grandes posibilidades de ser el próximo retador del mexicano.

Por otra parte, este 18 de enero se confirmó la fecha y sede en la que se llevará a cabo la pelea mundialista por el Título Mundial CMB Supermediano. “David Benavidez y Caleb Plant se verán el 25 de marzo en el MGMG Grand Garden Arena de las Vegas por Showtime PPV”, expresó Mike Coppinger, según fuente de ESPN.

No cabe dudas de que es una gran pelea para la primera parte del año ya que no son dos peleadores tienen pegada y han ganado gran parte de sus peleas por la vía rápida. Por un lado, David Benavidez noqueó a un veterano David Lemiux, mientras que Caleb Plant se llevó el KO del 2022 al ganarle a Anthony Dirrell.

De todas maneras, hay que destacar que seguramente el ganador de este combate no va a pelear contra Canelo Álvarez en el 2023 esto debe a que el mexicano vuelve de su lesión en mayo y septiembre tendría su revancha contra Dmitry Bivol. Además, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, Mauricio Sulaimán, marcó que se van a enfrentar en el momento correcto para todos.