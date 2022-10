El próximo cinco de noviembre, Gilberto Ramírez regresará al ring para retar a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otro lado, el mexicano habló de su actualidad en las 175 libras y comentó que se siente muy cómodo debido a que se ve fuerte y puede comer todo tipo de comida.

Desde su debut en el boxeo profesional, el Zurdo se convirtió en una de las grandes estrellas del boxeo nacional debido a que tenía altura, técnica y un estilo mexicano. Sin embargo, en las 168 libras no pudo brillar junto a Top Rank, a pesar de que dominaba y derrotaba por puntos a todo adversario que tenía enfrente.

Por otra parte, ya en las 175 libras, el mazatleco comenta que se siente cómodo y que puede comer lo que quiera. “No me sentía lo suficientemente fuerte (en las 168 libras). Ahora, con 175, me siento genial. Puedo comer carne. Puedo comer tacos”, expresó el Zurdo Ramírez en diálogos con BoxingScene.com.

Y agregó: “Siento que tengo poder y eso es bueno para mí. Fue difícil no comer tacos. Ahora puedo comer lo que quiera y me siento cómodo con 175”. Por último, el excampeón del mundo habló de la preparación que está llevando adelante y afirmó que se mantiene enfocado, pero no obsesionado con el ruso.

“Sé lo que estoy haciendo en el ring. Tiene que estar preparado para mí. No tengo que estar todo el tiempo viendo cintas. Veo una cinta un par de veces, y eso es todo”, comentó Gilberto Ramírez. Cabe recordar que Dmitry Bivol es seguido de secar luego de que haya derrotado por puntos a Canelo Álvarez, quien advirtió que si pierde con el mexicano hay revancha.