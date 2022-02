En el día de ayer, el Zurdo Ramírez se mostró molesto por tener que esperar a Canelo Álvarez y saber si peleará o no con Dmitry Bivol.

El mundo del boxeo está expectante sobre la decisión que tomará Saúl Canelo Álvarez debido a que marcará el inicio de su temporada. Por otro lado, mientras se espera la decisión del tapatío, quien estalló contra él fue el Zurdo Ramírez debido a que necesita saber si finalmente podrá o no pelear ante Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado.

En las últimas semanas, el peleador de Eddy Reynoso recibió dos buenas ofertas por parte de Premier Boxing Champions y Matchroom Boxing para acompañarlo a lo largo del 2022. Por otra parte, diferentes reportes dan por hecho que el peleador de Guadalajara tendría todo acordado para volver al ring bajo la plataforma de Eddie Hearn.

En el medio de esta situación, Gilberto Ramírez estalló con la gran espera que debe sostener ya que primero debe esperar el anuncio de Saúl Álvarez para saber si pelea o no con Dmitry Bivol. “Ahora resulta que tenemos que estar esperando a Canelo porque quiere pelar. Yo quiero pelear por el título del mundo, soy mandatorio. Yo quiero pelear con Dmitry Bivol, él tiene algo que me pertenece, el titulo y si no buscar otros campeones como (Artur) Beterbiev o (Joe) Smith Jr porque tienen algo que es mío”, expresó el Zurdo a Fino Boxing.

Y agregó: “Quiero pelear en mayo. Estamos esperando la respuesta de Dmitry Bivol, que él está esperando la respuesta de Canelo, pero si no es Bivol, porque tiene miedo, va ser alguien más. Quiero estar peleando seguido, quiero romper el récord de Floyd Mayweather 51-0 y también pelear en Mazatlán, Sinaloa, en mi tierra, que hace mucho que no peleo allá”.

Cabe recordar que Gilberto Ramírez viene de derrotar a Yunieski Gonzalez por la eliminatoria mundialista al Título Mundial AMB Medio Pesado, es decir quien debería exigir esa pelea, entre Ramírez y Bivol, es el organismo de Gilbertico Mendoza. Sin embargo, el de Sinaloa como Golden Boy Promotion no dicen nada debido a que de ganar Canelo Álvarez serían uno de los primeros rivales ranqueados a enfrentarlo.