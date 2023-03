De no creer: Zurdo Ramírez y la trágica razón por la que no peleará ante Gabriel Rosado

El mundo del boxeo espera que mañana, 18 de marzo, Gilberto Ramírez tuviera su estreno en el 2023 para enfrentar a Gabriel Rosado. Sin embargo, a horas de que se realice la pelea se confirmó que el choque ante el estadounidense se cancelaba por una dramática razón que llevó adelante el peleador mazatleco.

El 2022 comenzaba a ser el gran año para el peleador de Sinaloa, ya que se encontraba asentado en medio pesado y venía de noquear a varios peleadores de la categoría. Sin embargo, frente a Dmirtry Bivol no fue el mismo, se vio lento y sin pegada ante un rival que le dio una lección gratuita en Arabia Saudita.

Por otra parte, el sábado 18 de marzo tenía que ser su gran regreso frente a Gabriel Rosado, un peleador con pegada y complicado, que siempre brilló en mediano y supermediano. En otras palabras, la idea era volver a encarrilar su carrera de cara a una nueva pelea mundialista en las 175 libras, ya sea por un cetro regular o interino.

Sin embargo, el Zurdo Ramírez no pudo con su primer gran rival y perdió por KO luego de que no haya podido superar el pesaje. Según lo informado por Mike Coppinger, extraoficialmente el mexicano pesó 182.6, es decir, 7.6 libras por encima del límite la categoría. De esta manera, Golden Boy Promotion decidió cancelar la pelea. No es para menos debido a que Rosado arriesgaba mucho si subía a enfrentarlo

A pesar de esto, la promotora de Óscar de la Hoya y DAZN seguigarán con el con la cartelera que llevarán adelante en Long Beach, pero la pelea estelar de la noche será el choque lleven adelante el estadounidense Joseph Díaz frente al filipino Mercito Gesta a 12 rounds en peso ligero.