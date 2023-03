Ayer por la tarde el boxeo mexicano se llevó una decepción muy grande debido a que Gilberto Ramírez tuvo que suspender su pelea frente a Gabriel Rosado por no haber dado la categoría. Por otro lado, tras lo sucedido, Óscar de la Hoya tundió sutilmente al mazatleco en las redes sociales.

El peleador de Sinaloa se preparaba para regresar al ring con el objetivo de volver a encarrilar su carrera para estar nuevamente ante una pelea mundialista. Especialmente tras haber caído por paliza frente Dmitry Bivol el pasado de cinco de noviembre en Arabia Saudita.

Por otra parte, ayer por la tarde estuvo más de siete libras por encima de las 175 libras y se debió cancelar pelea. “Sin excusas. Nunca he allad en dar el peso en mis 45 pelas profesionales. Esta e la primera y la última vez. Siempre me he enorgullecido de ser un profesional, pero hoy no fue mi mejor momento. Con eso dicho, quiero disculparme con todos los fans y que me apoyan, Golden Boy Promotions y DAZN por este evento”, expresó en Instagram.

Por otro lado, a horas de que comience la cartelera en California, Óscar de la Hoya apareció en las redes sociales para mostrar tundir al Zurdo Ramírez por no haber dado el peso. “DISCIPLINA”, publicó en Instagram junto a un video en el que muestra que aún está bien físicamente y con velocidad.

A su vez, previo al combate entre Joseph Díaz y Mercito Gesta, el CEO de Golden Boy Promotion habló de sus sensaciones por la cancelación y tundió al mazatleco. “Primero quiero pedirle disculpas a todos los fanáticos. Es incómodo y poco profesional. Me siento mal porque todo queríamos ver a Rosado y al Zurdo. Creo que Rosado se merece otro show”, comenzó De la Hoya. Y agregó: “El Zurdo debe pensar que es lo que realmente quiere hacer. Si quiere mantenerse en el boxeo o si es muy difícil entrar. Tiene mucho que pensar”. Por último, habló del futuro inmediato del mexicano y expresó: “Por qué no subir de categoría y pelear ante Badou Jack. Sería una gran pelea”.