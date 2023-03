¿Por qué se suspendió la pelea de Gilberto Ramírez vs. Gabriel Rosado?

En lo que refiere a una nueva cita boxísitica, lo cierto es que uno de los más destacados combates cuenta con Gilberto Ramírez enfrentando a Gabriel Rosado sin un título en juego en la categoría semipesado. El mismo tiene sede en el Walter Pyramid de Long Beach, California, donde los dos presentan realidades opuestas de registros en la profesionalidad.

Del lado local, el "Zurdo" llegaba con una marca de 44 triunfos (30 por nocaut) y una derrota en las 45 citas ejercidas en lo que va de su carrera, casualmente su pérdida fue ante el multicampeón Dmitry Bivol. Mientras que en la parte opuesta arribaba el "Rey", quien acumula 26 victorias, 15 por nocaut, 16 derrotas (tres en fila actualmente), un empate y una sin resultado tras 44 presentaciones.

Sin embargo, una noticia de último momento se hizo presente el viernes 17 de marzo a un día de que la cita se lleve a cabo: se confirmó la suspensión oficial de la pelea Ramírez vs. Rosado, casualmente la estelar en una cartelera repleta de contiendas. Vamos a repasar cuál es la razón al respecto.

¿Por qué se suspendió la pelea de Gilberto Ramírez vs. Gabriel Rosado?

La pelea que iban a llevar a cabo Gilberto Ramírez vs. Gabriel Rosado se suspendió porque Ramírez no superó el pesaje correspondiente a su categoría, gracias a la información provista por Golden Boy. Sobrepeso de entre 8 y 12 libras habría acusado la balanza para el nacido en Mazatlán. Esto generó la cancelación de la pelea de turno, no así del resto de la cartelera.

¿Cómo quedó la cartelera completa tras la suspensión de Gilberto Ramírez vs. Gabriel Rosado?